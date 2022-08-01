Додано: Суб 30 лип, 2022 12:36

emeta написав: А что за депо с конвертацией? на сайте не нашел, тыкните, будьласка А что за депо с конвертацией? на сайте не нашел, тыкните, будьласка

(Шановані клієнти! Для Вас доступна купівля безготівкового долара США у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті) із подальшим розміщенням на депозит «Строковий» в доларах США на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання.

Курс купівлі долара США - курс НБУ+1%;

Строк розміщення депозиту — від 3-х до 24-ти місяців;

Без права дострокового розірвання;

Виплата відсотків – щомісячно або в кінці строку;

Мінальна сума вкладу – 100 доларів США).

Депо с конвертацією відкривають кілька банків. Я прочитав про них перший раз на сайті тасбанку:Це для загального ознайомлення. В акорді можуть бути незначні нюанси.