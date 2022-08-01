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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:46

  flysoulfly написав:
  ВIВ написав:Игорь Алексеевич и у меня.
И у меня все примерно так прошло.
Ньанс, открывают депо только в $


Заказал карту "найкраща" - бесплатную, по ней открою интернет-банкинг, в нем открою валютную карту и на нее пойдет депo

Валютная карта на которую упадет депозит - бесплатная(?), но за обслуживание 50 грн

хмм... вроде ж раньше за валютную Найкращу 50грн не брали ...?

Поскольку я оказался у них новым клиентом, сделали для ИБ карту. Не могла определится между черной и красной картой. Дала красную, оказывается Простир, а в ИБ показывает тариф Найкраща. Бесплатно. Черная тоже Бесплатно. И без КБ обе.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:48

  Ромасик написав:
  flysoulfly написав:
  ВIВ написав:Игорь Алексеевич и у меня.
И у меня все примерно так прошло.
Ньанс, открывают депо только в $


Заказал карту "найкраща" - бесплатную, по ней открою интернет-банкинг, в нем открою валютную карту и на нее пойдет депo

Валютная карта на которую упадет депозит - бесплатная(?), но за обслуживание 50 грн

хмм... вроде ж раньше за валютную Найкращу 50грн не брали ...?

Поскольку я оказался у них новым клиентом, сделали для ИБ карту. Не могла определится между черной и красной картой. Дала красную, оказывается Простир, а в ИБ показывает тариф Найкраща. Бесплатно. Черная тоже Бесплатно. И без КБ обе.


а ежем. обслуживание её платно? Что то не вижу такой у них на сайте
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 30 лип, 2022 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:50

Игорь Алексеевич надеюсь)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:42

А что за депо с конвертацией? на сайте не нашел, тыкните, будьласка
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 12:14

  emeta написав:А что за депо с конвертацией? на сайте не нашел, тыкните, будьласка

будь-який депо від 3 міс.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 12:36

  emeta написав:А что за депо с конвертацией? на сайте не нашел, тыкните, будьласка

Депо с конвертацією відкривають кілька банків. Я прочитав про них перший раз на сайті тасбанку:
(Шановані клієнти! Для Вас доступна купівля безготівкового долара США у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті) із подальшим розміщенням на депозит «Строковий» в доларах США на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання.
Курс купівлі долара США - курс НБУ+1%;
Строк розміщення депозиту — від 3-х до 24-ти місяців;
Без права дострокового розірвання;
Виплата відсотків – щомісячно або в кінці строку;
Мінальна сума вкладу – 100 доларів США).
Це для загального ознайомлення. В акорді можуть бути незначні нюанси.
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 14:13

  nord написав:
  emeta написав:А что за депо с конвертацией? на сайте не нашел, тыкните, будьласка

Депо с конвертацією відкривають кілька банків. Я прочитав про них перший раз на сайті тасбанку:
(Шановані клієнти! Для Вас доступна купівля безготівкового долара США у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті) із подальшим розміщенням на депозит «Строковий» в доларах США на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання.
Курс купівлі долара США - курс НБУ+1%;
Строк розміщення депозиту — від 3-х до 24-ти місяців;
Без права дострокового розірвання;
Виплата відсотків – щомісячно або в кінці строку;
Мінальна сума вкладу – 100 доларів США).
Це для загального ознайомлення. В акорді можуть бути незначні нюанси.


как говорил один банкир мне в 2000году, что наш народ можно ещё долгие года дрюч... и дрюч... Это я про то, что на пред. двух страницах описано всё по полкам для.... про 50тыс грн.
а здесь пишут возможны нюансы в аккорде. :(
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 06:01

Re: Акордбанк

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Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 07:29

  la9 написав:Подскажите, если через п2п закинуть гривну на найкращу и сразу прийти в отделение открыть долларовый депо в пределах 50К – возможно так? Или должна грн по счеу провестись? Не хочется заниматься обналом с карт…
да.
Дальнейший перевод в приложухе будет с Найкращей на свой текущий.
Для проверки скорости зачисления п2п на Найкращу сначала минимальную тестовую сумму на нее закинуть - глянуть как заходит сейчас.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:32

Конвертация 50 тыс грн.

У кого текущего счета нет и не хочет платить 100 грн.
По тарифам можно ткрыть депо на 100 дол. к нему этот счет нашару и за 20 грн. допсчет гривневый текущий открывается :)
demichh
 
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