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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:38

  demichh написав:У кого текущего счета нет и не хочет платить 100 грн.
По тарифам можно ткрыть депо на 100 дол. к нему этот счет нашару и за 20 грн. допсчет гривневый текущий открывается :)
у кого уже есть карта грн - тому не хотят открывать без 100грн комиссии текущий в грн . Наверное зависит от ушлости отделения.
flysoulfly
 
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З нами з: 13.01.09
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  #<1 ... 26272829
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