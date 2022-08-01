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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 сер, 2022 10:38
demichh написав:
У кого текущего счета нет и не хочет платить 100 грн.
По тарифам можно ткрыть депо на 100 дол. к нему этот счет нашару и за 20 грн. допсчет гривневый текущий открывается
у кого уже есть карта грн - тому не хотят открывать без 100грн комиссии текущий в грн . Наверное зависит от ушлости отделения.
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