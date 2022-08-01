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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 сер, 2022 10:38
demichh написав:
У кого текущего счета нет и не хочет платить 100 грн.
По тарифам можно ткрыть депо на 100 дол. к нему этот счет нашару и за 20 грн. допсчет гривневый текущий открывается
у кого уже есть карта грн - тому не хотят открывать "под депо" без 100грн комиссии текущий в грн . Наверное зависит от ушлости отделения.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 11:04
demichh написав:
У кого текущего счета нет и не хочет платить 100 грн.
По тарифам можно ткрыть депо на 100 дол. к нему этот счет нашару и за 20 грн. допсчет гривневый текущий открывается
Так вроде писали: 100 грн. открытие текущего грн. + 20грн. открытие текущего в дол.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 11:05
flysoulfly написав: demichh написав:
У кого текущего счета нет и не хочет платить 100 грн.
По тарифам можно ткрыть депо на 100 дол. к нему этот счет нашару и за 20 грн. допсчет гривневый текущий открывается
у кого уже есть карта грн - тому не хотят открывать "под депо" без 100грн комиссии текущий в грн . Наверное зависит от ушлости отделения.
у кого в кармане нет 120грн, то рекомендую и не открывать дело, держите на карточке. А то потом будите писать через три мес., что нет денег на покушать и обсуждать, как банк киданул на 120грн.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 11:19
Игорь Алексеевич написав: flysoulfly написав: demichh написав:
У кого текущего счета нет и не хочет платить 100 грн.
По тарифам можно ткрыть депо на 100 дол. к нему этот счет нашару и за 20 грн. допсчет гривневый текущий открывается
у кого уже есть карта грн - тому не хотят открывать "под депо" без 100грн комиссии текущий в грн . Наверное зависит от ушлости отделения.
у кого в кармане нет 120грн, то рекомендую и не открывать дело, держите на карточке. А то потом будите писать через три мес., что нет денег на покушать и обсуждать, как банк киданул на 120грн.
конечно, в карманах нет места для лишних 120грн. там лежат пачки по50К
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flysoulfly
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