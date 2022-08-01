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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:38

  demichh написав:У кого текущего счета нет и не хочет платить 100 грн.
По тарифам можно ткрыть депо на 100 дол. к нему этот счет нашару и за 20 грн. допсчет гривневый текущий открывается :)
у кого уже есть карта грн - тому не хотят открывать "под депо" без 100грн комиссии текущий в грн . Наверное зависит от ушлости отделения.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:04

  demichh написав:У кого текущего счета нет и не хочет платить 100 грн.
По тарифам можно ткрыть депо на 100 дол. к нему этот счет нашару и за 20 грн. допсчет гривневый текущий открывается :)


Так вроде писали: 100 грн. открытие текущего грн. + 20грн. открытие текущего в дол.
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:05

  flysoulfly написав:
  demichh написав:У кого текущего счета нет и не хочет платить 100 грн.
По тарифам можно ткрыть депо на 100 дол. к нему этот счет нашару и за 20 грн. допсчет гривневый текущий открывается :)
у кого уже есть карта грн - тому не хотят открывать "под депо" без 100грн комиссии текущий в грн . Наверное зависит от ушлости отделения.


у кого в кармане нет 120грн, то рекомендую и не открывать дело, держите на карточке. А то потом будите писать через три мес., что нет денег на покушать и обсуждать, как банк киданул на 120грн. :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:19

  Игорь Алексеевич написав:
  flysoulfly написав:
  demichh написав:У кого текущего счета нет и не хочет платить 100 грн.
По тарифам можно ткрыть депо на 100 дол. к нему этот счет нашару и за 20 грн. допсчет гривневый текущий открывается :)
у кого уже есть карта грн - тому не хотят открывать "под депо" без 100грн комиссии текущий в грн . Наверное зависит от ушлости отделения.


у кого в кармане нет 120грн, то рекомендую и не открывать дело, держите на карточке. А то потом будите писать через три мес., что нет денег на покушать и обсуждать, как банк киданул на 120грн. :shock:
конечно, в карманах нет места для лишних 120грн. там лежат пачки по50К
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:28

  flysoulfly написав:
  demichh написав:У кого текущего счета нет и не хочет платить 100 грн.
По тарифам можно ткрыть депо на 100 дол. к нему этот счет нашару и за 20 грн. допсчет гривневый текущий открывается :)
у кого уже есть карта грн - тому не хотят открывать "под депо" без 100грн комиссии текущий в грн . Наверное зависит от ушлости отделения.

Я писал про открытие валютного текущего (бесплатно) а к нему допсчет в грн. (20 грн)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:19

внесу уточнение:
  demichh написав:
  flysoulfly написав:
  demichh написав:У кого текущего счета нет и не хочет платить 100 грн.
По тарифам можно ткрыть депо на 100 дол. к нему этот счет нашару и за 20 грн. допсчет гривневый текущий открывается :)

у кого уже есть и валютный текущий (либо карта), и у кого уже есть карта грн - тому не хотят открывать "под 100$-депо" без 100грн комиссии текущий в грн .
Наверное зависит от ушлости отделения.

Я писал про открытие валютного текущего (бесплатно) а к нему допсчет в грн. (20 грн)
flysoulfly
 
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