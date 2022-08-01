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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:21

  Raymond написав:
  Andey написав:Красавчіки, оформлення конверт депо мені як новому клієнту тривало рівно 30 хв
дуже оперативно


і по якому курсу конвертують?
і ви впевнені, що відадуть валютою потім?


то кто боится всего, тот по жизни неудачник :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:21

Re: Акордбанк

  Raymond написав:і ви впевнені, що відадуть валютою потім?


"Покажи мне людей,
Уверенных в завтрашнем дне.
Нарисуй мне портреты погибших на этом пути."

Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:27

  Игорь Алексеевич написав:
  Raymond написав:
  Andey написав:Красавчіки, оформлення конверт депо мені як новому клієнту тривало рівно 30 хв
дуже оперативно


і по якому курсу конвертують?
і ви впевнені, що відадуть валютою потім?


то кто боится всего, тот по жизни неудачник :P


с Вами тут не поспоришь
Но зачем ждать 3 мес, если по приблизительному курсу обналичивают карты в странах ЕС!?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:48

  Raymond написав:Но зачем ждать 3 мес, если по приблизительному курсу обналичивают карты в странах ЕС!?

Причин может быть несколько. Например:
- далеко не всех мужчин от 18 до 60 выпускают в страны ЕС;
- далеко не у всех есть родственники или знакомые в странах ЕС (или регулярно ездящие в ЕС) чтобы им можно было деньги пересылать, передавать карты;
- далеко не всем нужен нал валют ЕС (особенно если это не Евро) - многие по прежнему больше доверяют баксу;
- затраты времени (а также сил, нервов т.п.) на оформление 1 вклада и на организацию обналичивания в странах ЕС на сопоставимую сумму - могут отличаться в разы в зависимости от ситуации конкретного человека.
Поэтому у каждого из способов есть как свои приверженцы - так и противники. Хотя уверен что есть и те кто балуется и обналичкой карт в странах ЕС и конвертационными вкладами - так сказать диверсификация в разные виды обмена
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:46

  Raymond написав:і по якому курсу конвертують?


конвертнем ЦБ + 1
cohan
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