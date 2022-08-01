то кто боится всего, тот по жизни неудачник
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 сер, 2022 15:21
Додано: Пон 01 сер, 2022 15:21
Re: Акордбанк
Додано: Пон 01 сер, 2022 15:27
с Вами тут не поспоришь
Но зачем ждать 3 мес, если по приблизительному курсу обналичивают карты в странах ЕС!?
Додано: Пон 01 сер, 2022 15:48
Причин может быть несколько. Например:
- далеко не всех мужчин от 18 до 60 выпускают в страны ЕС;
- далеко не у всех есть родственники или знакомые в странах ЕС (или регулярно ездящие в ЕС) чтобы им можно было деньги пересылать, передавать карты;
- далеко не всем нужен нал валют ЕС (особенно если это не Евро) - многие по прежнему больше доверяют баксу;
- затраты времени (а также сил, нервов т.п.) на оформление 1 вклада и на организацию обналичивания в странах ЕС на сопоставимую сумму - могут отличаться в разы в зависимости от ситуации конкретного человека.
Поэтому у каждого из способов есть как свои приверженцы - так и противники. Хотя уверен что есть и те кто балуется и обналичкой карт в странах ЕС и конвертационными вкладами - так сказать диверсификация в разные виды обмена
Додано: Пон 01 сер, 2022 16:46
Додано: Пон 01 сер, 2022 17:39
Re: Акордбанк
Аккорд подсуетились: теперь можно покупать социальный доллар онлайн
молодцы!
Додано: Пон 01 сер, 2022 17:41
Додано: Пон 01 сер, 2022 17:42
Додано: Пон 01 сер, 2022 17:50
Додано: Пон 01 сер, 2022 17:51
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