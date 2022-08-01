Додано: Пон 01 сер, 2022 15:48

Raymond написав: Но зачем ждать 3 мес, если по приблизительному курсу обналичивают карты в странах ЕС!? Но зачем ждать 3 мес, если по приблизительному курсу обналичивают карты в странах ЕС!?

Причин может быть несколько. Например:- далеко не всех мужчин от 18 до 60 выпускают в страны ЕС;- далеко не у всех есть родственники или знакомые в странах ЕС (или регулярно ездящие в ЕС) чтобы им можно было деньги пересылать, передавать карты;- далеко не всем нужен нал валют ЕС (особенно если это не Евро) - многие по прежнему больше доверяют баксу;- затраты времени (а также сил, нервов т.п.) на оформление 1 вклада и на организацию обналичивания в странах ЕС на сопоставимую сумму - могут отличаться в разы в зависимости от ситуации конкретного человека.Поэтому у каждого из способов есть как свои приверженцы - так и противники. Хотя уверен что есть и те кто балуется и обналичкой карт в странах ЕС и конвертационными вкладами - так сказать диверсификация в разные виды обмена