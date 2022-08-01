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Обслуговування в українських
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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:53

Купуйте долар США за 36,94 грн онлайн в Інтернет-Банкінгу

Відтепер клієнти Акордбанку можуть онлайн купити долар в системі Інтернет-Банкінг за вигідним курсом - 36,9343 гривень, за умови подальшого їх розміщення на строковому вкладі. Мінімальна сума купівлі становить 50 доларів США. Отримані кошти у доларах США можна використовувати виключно для розміщення депозиту: відкриття нового вкладу терміном від 3-х календарних місяців або на поповнення вкладу що діє (якщо таке поповнення передбачено умовами за оформленим вкладом), якщо до завершення строку депозиту лишилось понад 3 місяці. Більше інформації по депозитних програмах від Акордбанку розміщено тут: https://accordbank.com.ua/ua/retail/deposits/

Нагадаємо, з 21 липня Національний банк України надав можливість банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови її подальшого розміщення на депозит на строк від 3-х календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).
Додаткову інформацію щодо купівлі валюти за умови подальшого її розміщення на депозит можна отримати у контакт-центрі Акордбанку за тел.: 0 800 503 880.

Акордбанк – надійно, просто, професійно.
IDAN
 
Повідомлень: 205
З нами з: 01.03.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:55

https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... 1b3793044/
IDAN
 
Повідомлень: 205
З нами з: 01.03.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:01

  IDAN написав:
  ScaryBee написав:
  cohan написав:Аккорд подсуетились: теперь можно покупать социальный доллар онлайн
молодцы!

як?

В додатку, спочатку відкривши доларову картку віртуальну.

Обскакали гороха
lara_08
 
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Подякував: 7 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:12

горохо шокасєєє
він думав що лише алка може його обскакати, а тут така подлянка :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:23

Акорд молодец. Я им уже закинул в конце прошлого мес. 50тыс, пока многие репу чухали и пишут бред до сих пор. Пойду в этом мес. ещё полтийник закину))
Игорь Алексеевич
 
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