Відтепер клієнти Акордбанку можуть онлайн купити долар в системі Інтернет-Банкінг за вигідним курсом - 36,9343 гривень, за умови подальшого їх розміщення на строковому вкладі. Мінімальна сума купівлі становить 50 доларів США. Отримані кошти у доларах США можна використовувати виключно для розміщення депозиту: відкриття нового вкладу терміном від 3-х календарних місяців або на поповнення вкладу що діє (якщо таке поповнення передбачено умовами за оформленим вкладом), якщо до завершення строку депозиту лишилось понад 3 місяці. Більше інформації по депозитних програмах від Акордбанку розміщено тут:
Нагадаємо, з 21 липня Національний банк України надав можливість банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови її подальшого розміщення на депозит на строк від 3-х календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).
Додаткову інформацію щодо купівлі валюти за умови подальшого її розміщення на депозит можна отримати у контакт-центрі Акордбанку за тел.: 0 800 503 880.
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