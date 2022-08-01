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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:29
Чего решили, что Горох в Украине?)
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Додано: Пон 01 сер, 2022 19:40
greenozon написав:
горохо шокасєєє
він думав що лише алка може його обскакати, а тут така подлянка
Алка вже не та https://t.me/sensebank/158041
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