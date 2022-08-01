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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:29

Чего решили, что Горох в Украине?)
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:40

  greenozon написав:горохо шокасєєє
він думав що лише алка може його обскакати, а тут така подлянка :mrgreen:


Алка вже не та :| https://t.me/sensebank/158041
wildlynx
 
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  #<1 ... 29303132
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