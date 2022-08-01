wildlynx написав:
Алка вже не та
https://t.me/sensebank/158041
ну так, із цими 50К крендєлями алка пас, але ж на ОВДП вона була супер зіркою і котогорохи лише облизувались і зубоскалили
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:13
ну так, із цими 50К крендєлями алка пас, але ж на ОВДП вона була супер зіркою і котогорохи лише облизувались і зубоскалили
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:29
Віку призовного,
По крайній мірі фотки з Байденом немає, мотатись з чемоданами готівки через кордони йому має бути складніше ніж послиці в США.
Акорд ще і хвастає, що розширяється.
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:48
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