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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 20:13

  wildlynx написав:
  greenozon написав:горохо шокасєєє
він думав що лише алка може його обскакати, а тут така подлянка :mrgreen:


Алка вже не та :| https://t.me/sensebank/158041


ну так, із цими 50К крендєлями алка пас, але ж на ОВДП вона була супер зіркою і котогорохи лише облизувались і зубоскалили :)
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 20:29

  idealstorm написав:Чего решили, что Горох в Украине?)

Віку призовного,
Олег Гороховский, 47, не вірив у війну, зустрівши її без плану Б. https://forbes.ua/inside/kak-dela-u-mon ... 52022-5883

По крайній мірі фотки з Байденом немає, мотатись з чемоданами готівки через кордони йому має бути складніше ніж послиці в США.
Акорд ще і хвастає, що розширяється.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 20:48

  greenozon написав:,

ну так, із цими 50К крендєлями алка пас, але ж на ОВДП вона була супер зіркою і котогорохи лише облизувались і зубоскалили :)

зірка з місячним лімітом на вивід 200к по СЭПу :roll:
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