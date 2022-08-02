Протестировал открытие конвертационного вклада через приложение. Интересовало как банк реализовал тот момент что деньги должны были быть использованы только на открытие вклада от3 месяцев. Вначале происходит обычный обмен - со счета на счёт. Но в конце появляется сообщение об обязательном открытии вклада с предупреждением что если до 11 часов вечера текущего дня вклад на всю сумму обмена открыт не будет - операция обмена будет откатана назад. В общем зачёт.
WallNutPen У меня вчера было до 22:30. Еще там интересный момент, что валюта при обмене фактически падает на промежуточный автоматически открытый счет, а не на валютную карту, которую я выбрал при обмене.
ingtrans возможно я не точно запомнил и время было 22:30. Запомнил что поздно вечером. Кстати если в отделении вклад максимальный доход открывался на 3 месяца по 2,15%, то в приложении всего под 2%, хотя раньше ща приложение даже надбавка небольшая была. А теперь получается "скидка" за удобство
WallNutPen написав:ingtrans возможно я не точно запомнил и время было 22:30. Запомнил что поздно вечером. Кстати если в отделении вклад максимальный доход открывался на 3 месяца по 2,15%, то в приложении всего под 2%, хотя раньше ща приложение даже надбавка небольшая была. А теперь получается "скидка" за удобство
Хм, я вчера открыл 2 вклада (первый на пробу, а второй на оставшуюся сумму) и оба под 2,25%. А сейчас уже показывает 2%.