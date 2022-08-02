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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 20:13

  wildlynx написав:
  greenozon написав:горохо шокасєєє
він думав що лише алка може його обскакати, а тут така подлянка :mrgreen:


Алка вже не та :| https://t.me/sensebank/158041


ну так, із цими 50К крендєлями алка пас, але ж на ОВДП вона була супер зіркою і котогорохи лише облизувались і зубоскалили :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 20:29

  idealstorm написав:Чего решили, что Горох в Украине?)

Віку призовного,
Олег Гороховский, 47, не вірив у війну, зустрівши її без плану Б. https://forbes.ua/inside/kak-dela-u-mon ... 52022-5883

По крайній мірі фотки з Байденом немає, мотатись з чемоданами готівки через кордони йому має бути складніше ніж послиці в США.
Акорд ще і хвастає, що розширяється.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 20:48

  greenozon написав:,

ну так, із цими 50К крендєлями алка пас, але ж на ОВДП вона була супер зіркою і котогорохи лише облизувались і зубоскалили :)

зірка з місячним лімітом на вивід 200к по СЭПу :roll:
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:07

Протестировал открытие конвертационного вклада через приложение. Интересовало как банк реализовал тот момент что деньги должны были быть использованы только на открытие вклада от3 месяцев. Вначале происходит обычный обмен - со счета на счёт. Но в конце появляется сообщение об обязательном открытии вклада с предупреждением что если до 11 часов вечера текущего дня вклад на всю сумму обмена открыт не будет - операция обмена будет откатана назад. В общем зачёт.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:16

WallNutPen
У меня вчера было до 22:30. Еще там интересный момент, что валюта при обмене фактически падает на промежуточный автоматически открытый счет, а не на валютную карту, которую я выбрал при обмене.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:30

ingtrans возможно я не точно запомнил и время было 22:30. Запомнил что поздно вечером. Кстати если в отделении вклад максимальный доход открывался на 3 месяца по 2,15%, то в приложении всего под 2%, хотя раньше ща приложение даже надбавка небольшая была. А теперь получается "скидка" за удобство
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:38

  WallNutPen написав:ingtrans возможно я не точно запомнил и время было 22:30. Запомнил что поздно вечером. Кстати если в отделении вклад максимальный доход открывался на 3 месяца по 2,15%, то в приложении всего под 2%, хотя раньше ща приложение даже надбавка небольшая была. А теперь получается "скидка" за удобство

Хм, я вчера открыл 2 вклада (первый на пробу, а второй на оставшуюся сумму) и оба под 2,25%. А сейчас уже показывает 2%.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:45

На снижении ставки отобьют 20 грн.
Но зато очень удобно.
Загнал на карту, все сделал. И вуаля. Главное, чтобы потом твердой получить...
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 11:44

Re: Акордбанк

А куда по окончанию депозита должны упасть доллары? Комиссии при снятии не будет?
vitaliy1111
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 11:53

Навчіть як стати клієнтом. Які картки оформлювати и т.п
novichok
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