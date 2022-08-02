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Обслуговування в українських
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Акордбанк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334>

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Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:06

  vitaliy1111 написав:А куда по окончанию депозита должны упасть доллары? Комиссии при снятии не будет?

у мене в договорі прописано видача готівкою через касою (що є найгірший із можливих варіантів)
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:09

  novichok написав:Навчіть як стати клієнтом. Які картки оформлювати и т.п, щоб мати можливість розмістити конвертаційний депозит

клієнтом ймовірно можна стати у відділенні. Відрити безкоштовну найкращу картку.
Далі через застосунок відкрити віртуальну дол. карту, і з неї депозит.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:10

  ScaryBee написав:
  novichok написав:Навчіть як стати клієнтом. Які картки оформлювати и т.п, щоб мати можливість розмістити конвертаційний депозит

клієнтом ймовірно можна стати у відділенні. Відрити безкоштовну найкращу картку.
Далі через застосунок відкрити віртуальну дол. карту, і з неї депозит.

А гроші закинути СЕПом
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:20

  ScaryBee написав: Відрити безкоштовну найкращу картку.
Далі через застосунок відкрити віртуальну дол. карту, і з неї депозит.

Дякую, а підкажіть ще.
А підкажіть ще. Це карта миттєвого випуску, і від плати за смс (20 грн) можна відмовитися?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:23

  Amethyst написав:
  ScaryBee написав:
  novichok написав:Навчіть як стати клієнтом. Які картки оформлювати и т.п, щоб мати можливість розмістити конвертаційний депозит

клієнтом ймовірно можна стати у відділенні. Відрити безкоштовну найкращу картку.
Далі через застосунок відкрити віртуальну дол. карту, і з неї депозит.

А гроші закинути СЕПом


СЕП тут 0 на картку чи на поточнік?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:27

  greenozon написав:СЕП тут 0 на картку чи на поточнік?

Заходить СЕП без коміс на будь-який рахунок
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:28

  novichok написав:А підкажіть ще. Це карта миттєвого випуску, і від плати за смс (20 грн) можна відмовитися?
так, миттєвого , а відключити смс - через оператора дзвінком на гарячу лінію
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 02 сер, 2022 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:38

  ScaryBee написав:
  vitaliy1111 написав:А куда по окончанию депозита должны упасть доллары? Комиссии при снятии не будет?

у мене в договорі прописано видача готівкою через касою (що є найгірший із можливих варіантів)
почему найгірший з усіх?
если нет $карты - можно в ИБ открыть $виртуалку и когда надо пополнить ее с текущего.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:40

здається, на 3 міс депо знизили ставку з 2,25 до 2,00
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:53

  flysoulfly написав:
  ScaryBee написав:
  vitaliy1111 написав:А куда по окончанию депозита должны упасть доллары? Комиссии при снятии не будет?

у мене в договорі прописано видача готівкою через касою (що є найгірший із можливих варіантів)
почему найгірший з усіх?
если нет $карты - можно в ИБ открыть $виртуалку и когда надо пополнить ее с текущего.

це зараз божественні умови, а минулого тижня відкрили як відкрили :?
мені й тоді було незрозуміло, чому доріжка працює лише з поточного рахунку за 100 грн, а не з безкоштовної найкращої картки?
А наразі маю 2 гривневих і 2 валютних рахунки для жонглювання.
ScaryBee
 
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