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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 12:06
vitaliy1111 написав:
А куда по окончанию депозита должны упасть доллары? Комиссии при снятии не будет?
у мене в договорі прописано видача готівкою через касою (що є найгірший із можливих варіантів)
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:09
novichok написав:
Навчіть як стати клієнтом. Які картки оформлювати и т.п, щоб мати можливість розмістити конвертаційний депозит
клієнтом ймовірно можна стати у відділенні. Відрити безкоштовну найкращу картку.
Далі через застосунок відкрити віртуальну дол. карту, і з неї депозит.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:10
ScaryBee написав: novichok написав:
Навчіть як стати клієнтом. Які картки оформлювати и т.п, щоб мати можливість розмістити конвертаційний депозит
клієнтом ймовірно можна стати у відділенні. Відрити безкоштовну найкращу картку.
Далі через застосунок відкрити віртуальну дол. карту, і з неї депозит.
А гроші закинути СЕПом
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:20
ScaryBee написав:
Відрити безкоштовну найкращу картку.
Далі через застосунок відкрити віртуальну дол. карту, і з неї депозит.
Дякую, а підкажіть ще.
А підкажіть ще. Це карта миттєвого випуску, і від плати за смс (20 грн) можна відмовитися?
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:23
Amethyst написав: ScaryBee написав: novichok написав:
Навчіть як стати клієнтом. Які картки оформлювати и т.п, щоб мати можливість розмістити конвертаційний депозит
клієнтом ймовірно можна стати у відділенні. Відрити безкоштовну найкращу картку.
Далі через застосунок відкрити віртуальну дол. карту, і з неї депозит.
А гроші закинути СЕПом
СЕП тут 0 на картку чи на поточнік?
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:27
greenozon написав:
СЕП тут 0 на картку чи на поточнік?
Заходить СЕП без коміс на будь-який рахунок
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:28
novichok написав:
А підкажіть ще. Це карта миттєвого випуску, і від плати за смс (20 грн) можна відмовитися?
так, миттєвого , а відключити смс - через оператора дзвінком на гарячу лінію
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 02 сер, 2022 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:38
ScaryBee написав: vitaliy1111 написав:
А куда по окончанию депозита должны упасть доллары? Комиссии при снятии не будет?
у мене в договорі прописано видача готівкою через касою (що є найгірший із можливих варіантів)
почему найгірший з усіх?
если нет $карты - можно в ИБ открыть $виртуалку и когда надо пополнить ее с текущего.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:40
здається, на 3 міс депо знизили ставку з 2,25 до 2,00
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:53
flysoulfly написав: ScaryBee написав: vitaliy1111 написав:
А куда по окончанию депозита должны упасть доллары? Комиссии при снятии не будет?
у мене в договорі прописано видача готівкою через касою (що є найгірший із можливих варіантів)
почему найгірший з усіх?
если нет $карты - можно в ИБ открыть $виртуалку и когда надо пополнить ее с текущего.
це зараз божественні умови, а минулого тижня відкрили як відкрили
мені й тоді було незрозуміло, чому доріжка працює лише з поточного рахунку за 100 грн, а не з безкоштовної найкращої картки?
А наразі маю 2 гривневих і 2 валютних рахунки для жонглювання.
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