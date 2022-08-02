Упадут на тот счёт что у вас будет под это дело открыт. У меня открыт текущий. У него в тарифах прописано что если на него падает депо и проценты в валюте - их снятие в кассе валютой бесплатны
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 12:56
Додано: Вів 02 сер, 2022 13:18
А з найкращої можливо буде купити доллар на віртуальну під депо, чи потрібно ще якийсь рахунок відкривати?
Додано: Вів 02 сер, 2022 13:25
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