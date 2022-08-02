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Обслуговування в українських
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Акордбанк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

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Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:56

  vitaliy1111 написав:А куда по окончанию депозита должны упасть доллары? Комиссии при снятии не будет?

Упадут на тот счёт что у вас будет под это дело открыт. У меня открыт текущий. У него в тарифах прописано что если на него падает депо и проценты в валюте - их снятие в кассе валютой бесплатны
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:18

А з найкращої можливо буде купити доллар на віртуальну під депо, чи потрібно ще якийсь рахунок відкривати?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:25

  novichok написав:А з найкращої можливо буде купити доллар на віртуальну під депо, чи потрібно ще якийсь рахунок відкривати?

Счет открывается автоматически. На самом деле деньги на виртуальную даже не доходят. Они падают на этот специальный счет.
ingtrans
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