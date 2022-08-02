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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 12:56
vitaliy1111 написав:
А куда по окончанию депозита должны упасть доллары? Комиссии при снятии не будет?
Упадут на тот счёт что у вас будет под это дело открыт. У меня открыт текущий. У него в тарифах прописано что если на него падает депо и проценты в валюте - их снятие в кассе валютой бесплатны
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Додано: Вів 02 сер, 2022 13:18
А з найкращої можливо буде купити доллар на віртуальну під депо, чи потрібно ще якийсь рахунок відкривати?
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novichok
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Додано: Вів 02 сер, 2022 13:25
novichok написав:
А з найкращої можливо буде купити доллар на віртуальну під депо, чи потрібно ще якийсь рахунок відкривати?
Счет открывается автоматически. На самом деле деньги на виртуальную даже не доходят. Они падают на этот специальный счет.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 13:49
ingtrans написав:
На самом деле деньги на виртуальную даже не доходят. Они падают на этот специальный счет.
Судя по выписке виртуалки деньги на неё-таки заходят, но тут же списываются на спец.счёт
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Додано: Вів 02 сер, 2022 14:08
У кого какие мысли по будущему курсу? Тут обещают, чуть ли не 35 через 2 недели увидеть.
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anikola13
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Додано: Вів 02 сер, 2022 14:10
novichok написав:
А з найкращої можливо буде купити доллар на віртуальну під депо, чи потрібно ще якийсь рахунок відкривати?
Я сегодня открывал путем покупки с "Найкращей" на виртуальную в долларах.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 14:24
anikola13 написав:
У кого какие мысли по будущему курсу? Тут обещают, чуть ли не 35 через 2 недели увидеть.
Економіка росте, притік валюти колосальний - буде по 8. Скидуйте сміття якнайшвидше.
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