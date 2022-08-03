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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

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Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:56

  vitaliy1111 написав:А куда по окончанию депозита должны упасть доллары? Комиссии при снятии не будет?

Упадут на тот счёт что у вас будет под это дело открыт. У меня открыт текущий. У него в тарифах прописано что если на него падает депо и проценты в валюте - их снятие в кассе валютой бесплатны
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:18

А з найкращої можливо буде купити доллар на віртуальну під депо, чи потрібно ще якийсь рахунок відкривати?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:25

  novichok написав:А з найкращої можливо буде купити доллар на віртуальну під депо, чи потрібно ще якийсь рахунок відкривати?

Счет открывается автоматически. На самом деле деньги на виртуальную даже не доходят. Они падают на этот специальный счет.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:49

  ingtrans написав:На самом деле деньги на виртуальную даже не доходят. Они падают на этот специальный счет.
Судя по выписке виртуалки деньги на неё-таки заходят, но тут же списываются на спец.счёт
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:08

У кого какие мысли по будущему курсу? Тут обещают, чуть ли не 35 через 2 недели увидеть.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:10

  novichok написав:А з найкращої можливо буде купити доллар на віртуальну під депо, чи потрібно ще якийсь рахунок відкривати?

Я сегодня открывал путем покупки с "Найкращей" на виртуальную в долларах.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:24

  anikola13 написав:У кого какие мысли по будущему курсу? Тут обещают, чуть ли не 35 через 2 недели увидеть.

Економіка росте, притік валюти колосальний - буде по 8. Скидуйте сміття якнайшвидше.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:34

  anikola13 написав:У кого какие мысли по будущему курсу? Тут обещают, чуть ли не 35 через 2 недели увидеть.

Кухар навіть 31 планує побачити. Але то в іншу гілку
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:35

Дочка стала клієнтом банку. У відділенні сказали,що відключати смс неможна, бо без нього неможна оформити віртуальну валютну, а також отримати вклад по закінченню. Це так? Якщо ні, то після яких тєлодвіжєній можна відключити повідомлення?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:54

  novichok написав:Дочка стала клієнтом банку. У відділенні сказали,що відключати смс неможна, бо без нього неможна оформити віртуальну валютну, а також отримати вклад по закінченню. Це так? Якщо ні, то після яких тєлодвіжєній можна відключити повідомлення?

Отключите смс через контакт-центр. После этого все необходимые смс будут приходить: для открытия виртуальной карты, для изменения пин-кода, изменения лимитов через мобильное приложение. Не будут приходить только смс о движении по карте.
lara_08
 
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