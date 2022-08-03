у Вас цифры переставились почему-то, но все же, думаю, 53 будет чуть попозже чем 2 недели
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 сер, 2022 11:24
Додано: Сер 03 сер, 2022 13:59
Сьогоденні в нашій країні і те що відбувається в світі , не здивуюся якщо долар буде за місяць і 20 грн або навпаки 60.
Було 42, а сьогодні вже 38....з такими темпами можна буде і не класти під депо на 3міс під 37, бо на наступному тижні чи два вже може бути і 36
Скажуть продали успішно просо, овес, пшеницю і т.д. і надійшла валюта, і курс опуститься...або знову негативні новини з фронту, чи Німеччина відмовила у транші і знову курс 40-42, щоб був 50, то це вже надто негативні новини, а та інформація що надходить, до банки знову розпочинають кредитування, піднімають кредитні ліміти по карткам, особливо з вересня, значить курс гривні піде вгору)
І недаремно ж дозволили купувати валюту під депозит...
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