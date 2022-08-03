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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 сер, 2022 11:24
anikola13 написав:
У кого какие мысли по будущему курсу? Тут обещают, чуть ли не 35 через 2 недели увидеть.
у Вас цифры переставились почему-то, но все же, думаю, 53 будет чуть попозже чем 2 недели
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cohan
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Додано: Сер 03 сер, 2022 13:59
ScaryBee написав: anikola13 написав:
У кого какие мысли по будущему курсу? Тут обещают, чуть ли не 35 через 2 недели увидеть.
Кухар навіть 31 планує побачити. Але то в іншу гілку
Сьогоденні в нашій країні і те що відбувається в світі , не здивуюся якщо долар буде за місяць і 20 грн або навпаки 60.
Було 42, а сьогодні вже 38....з такими темпами можна буде і не класти під депо на 3міс під 37, бо на наступному тижні чи два вже може бути і 36
Скажуть продали успішно просо, овес, пшеницю і т.д. і надійшла валюта, і курс опуститься...або знову негативні новини з фронту, чи Німеччина відмовила у транші і знову курс 40-42, щоб був 50, то це вже надто негативні новини, а та інформація що надходить, до банки знову розпочинають кредитування, піднімають кредитні ліміти по карткам, особливо з вересня, значить курс гривні піде вгору)
І недаремно ж дозволили купувати валюту під депозит...
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Raymond
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Додано: Сер 03 сер, 2022 15:27
З карти Найкраща гривню потрібно штовхати чи тягнути стороннім сервісом?
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novichok
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Додано: Сер 03 сер, 2022 15:42
novichok, т̶я̶г̶н̶у̶т̶и
Ніі, штовхати, кажись до 150К/міс нашару така штовхачка
В ІБ є попереджувальний напис
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Amethyst
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:32
Amethyst написав:novichok
, т̶я̶г̶н̶у̶т̶и
Ніі, штовхати, кажись до 150К/міс нашару така штовхачка
В ІБ є попереджувальний напис
толкать до 100К/месяц без комис
хотя в отдельно взятом кейсе с конверотобаксодепо - незачем.
валюту толкнуть?
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flysoulfly
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:45
flysoulfly написав:
хотя в отдельно взятом кейсе с конверотобаксодепо - незачем.
валюту толкнуть?
Уже 3 місяці сплило, так швидко?
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Додано: Сер 03 сер, 2022 17:26
flysoulfly написав:
валюту толкнуть?
Ні, може прийдеться штовхнути гривню , тут, в окупації, свої розклади.
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