anikola13 написав:У кого какие мысли по будущему курсу? Тут обещают, чуть ли не 35 через 2 недели увидеть.
Кухар навіть 31 планує побачити. Але то в іншу гілку
Сьогоденні в нашій країні і те що відбувається в світі , не здивуюся якщо долар буде за місяць і 20 грн або навпаки 60. Було 42, а сьогодні вже 38....з такими темпами можна буде і не класти під депо на 3міс під 37, бо на наступному тижні чи два вже може бути і 36
Скажуть продали успішно просо, овес, пшеницю і т.д. і надійшла валюта, і курс опуститься...або знову негативні новини з фронту, чи Німеччина відмовила у транші і знову курс 40-42, щоб був 50, то це вже надто негативні новини, а та інформація що надходить, до банки знову розпочинають кредитування, піднімають кредитні ліміти по карткам, особливо з вересня, значить курс гривні піде вгору) І недаремно ж дозволили купувати валюту під депозит...