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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:24

  anikola13 написав:У кого какие мысли по будущему курсу? Тут обещают, чуть ли не 35 через 2 недели увидеть.


у Вас цифры переставились почему-то, но все же, думаю, 53 будет чуть попозже чем 2 недели
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:59

  ScaryBee написав:
  anikola13 написав:У кого какие мысли по будущему курсу? Тут обещают, чуть ли не 35 через 2 недели увидеть.

Кухар навіть 31 планує побачити. Але то в іншу гілку



Сьогоденні в нашій країні і те що відбувається в світі , не здивуюся якщо долар буде за місяць і 20 грн або навпаки 60.
Було 42, а сьогодні вже 38....з такими темпами можна буде і не класти під депо на 3міс під 37, бо на наступному тижні чи два вже може бути і 36 :mrgreen:

Скажуть продали успішно просо, овес, пшеницю і т.д. і надійшла валюта, і курс опуститься...або знову негативні новини з фронту, чи Німеччина відмовила у транші і знову курс 40-42, щоб був 50, то це вже надто негативні новини, а та інформація що надходить, до банки знову розпочинають кредитування, піднімають кредитні ліміти по карткам, особливо з вересня, значить курс гривні піде вгору)
І недаремно ж дозволили купувати валюту під депозит...
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:27

З карти Найкраща гривню потрібно штовхати чи тягнути стороннім сервісом?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:42

novichok, т̶я̶г̶н̶у̶т̶и
Ніі, штовхати, кажись до 150К/міс нашару така штовхачка
В ІБ є попереджувальний напис
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:32

  Amethyst написав:novichok, т̶я̶г̶н̶у̶т̶и
Ніі, штовхати, кажись до 150К/міс нашару така штовхачка
В ІБ є попереджувальний напис
толкать до 100К/месяц без комис

хотя в отдельно взятом кейсе с конверотобаксодепо - незачем.
валюту толкнуть?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:45

  flysoulfly написав:хотя в отдельно взятом кейсе с конверотобаксодепо - незачем.
валюту толкнуть?

Уже 3 місяці сплило, так швидко?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:26

  flysoulfly написав:
валюту толкнуть?

Ні не валюту, може прийдеться штовхнути гривню , тут, в окупації, свої розклади.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 18:40

  novichok написав: може прийдеться штовхнути гривню , тут, в окупації, свої розклади.
карти штовхалки/тянучки майже всі тут:
https://mustbe.ml/tables/p2p_sep

тільки наразі вже треба уточнювати умови/тарифи.
Наприклад, там по Жовтій(А-банк) вже не зовсім так (мені здається).
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 22:06

А що в Аккорді по кешбеку?
А то на сайті в розділу Найкращої картки бачу тільки:
"Гарантовані 0,5% від усіх покупок та до 20% в обраних категоріях вже ваші!"
А які категорії, який відсоток, інші умови?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 22:19

  Arbitr написав:А що в Аккорді по кешбеку?
А то на сайті в розділу Найкращої картки бачу тільки:
"Гарантовані 0,5% від усіх покупок та до 20% в обраних категоріях вже ваші!"
А які категорії, який відсоток, інші умови?

Достатньо читати гілку, щоб бути у темі viewtopic.php?p=5467279#p5467279
З іншого боку, якщо у Вас немає де подивитися, то Вам нічого і не світить, бо ліміти зараз не дають, а без лімітів немає КБ.
klug
 
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