у Вас цифры переставились почему-то, но все же, думаю, 53 будет чуть попозже чем 2 недели
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 сер, 2022 11:24
Додано: Сер 03 сер, 2022 13:59
Сьогоденні в нашій країні і те що відбувається в світі , не здивуюся якщо долар буде за місяць і 20 грн або навпаки 60.
Було 42, а сьогодні вже 38....з такими темпами можна буде і не класти під депо на 3міс під 37, бо на наступному тижні чи два вже може бути і 36
Скажуть продали успішно просо, овес, пшеницю і т.д. і надійшла валюта, і курс опуститься...або знову негативні новини з фронту, чи Німеччина відмовила у транші і знову курс 40-42, щоб був 50, то це вже надто негативні новини, а та інформація що надходить, до банки знову розпочинають кредитування, піднімають кредитні ліміти по карткам, особливо з вересня, значить курс гривні піде вгору)
І недаремно ж дозволили купувати валюту під депозит...
Додано: Сер 03 сер, 2022 15:27
З карти Найкраща гривню потрібно штовхати чи тягнути стороннім сервісом?
Додано: Сер 03 сер, 2022 15:42
novichok, т̶я̶г̶н̶у̶т̶и
Ніі, штовхати, кажись до 150К/міс нашару така штовхачка
В ІБ є попереджувальний напис
Додано: Сер 03 сер, 2022 16:32
Додано: Сер 03 сер, 2022 16:45
Додано: Сер 03 сер, 2022 17:26
Додано: Сер 03 сер, 2022 18:40
карти штовхалки/тянучки майже всі тут:
тільки наразі вже треба уточнювати умови/тарифи.
Наприклад, там по Жовтій(А-банк) вже не зовсім так (мені здається).
Додано: Сер 03 сер, 2022 22:06
А що в Аккорді по кешбеку?
А то на сайті в розділу Найкращої картки бачу тільки:
"Гарантовані 0,5% від усіх покупок та до 20% в обраних категоріях вже ваші!"
А які категорії, який відсоток, інші умови?
Додано: Сер 03 сер, 2022 22:19
Достатньо читати гілку, щоб бути у темі viewtopic.php?p=5467279#p5467279
З іншого боку, якщо у Вас немає де подивитися, то Вам нічого і не світить, бо ліміти зараз не дають, а без лімітів немає КБ.
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