У меня тоже в договоре указано "виплата через кассу".
Если не будут валюту выдавать, то можно будет депо на валютную карту вывести?
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Додано: Чет 04 сер, 2022 00:09
У меня тоже в договоре указано "виплата через кассу".
Если не будут валюту выдавать, то можно будет депо на валютную карту вывести?
Додано: Чет 04 сер, 2022 00:49
Re: Акордбанк
Депо "Нові гроші" вже під 17%.
Додано: Чет 04 сер, 2022 07:56
внутри переводы бесплатные, должно давать
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