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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

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Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 00:09

  ScaryBee написав:
  vitaliy1111 написав:А куда по окончанию депозита должны упасть доллары? Комиссии при снятии не будет?

у мене в договорі прописано видача готівкою через касою (що є найгірший із можливих варіантів)


У меня тоже в договоре указано "виплата через кассу".
Если не будут валюту выдавать, то можно будет депо на валютную карту вывести?
flex123
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 00:49

Re: Акордбанк

Депо "Нові гроші" вже під 17%.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 07:56

  flex123 написав:
  ScaryBee написав:
  vitaliy1111 написав:А куда по окончанию депозита должны упасть доллары? Комиссии при снятии не будет?

у мене в договорі прописано видача готівкою через касою (що є найгірший із можливих варіантів)


У меня тоже в договоре указано "виплата через кассу".
Если не будут валюту выдавать, то можно будет депо на валютную карту вывести?


внутри переводы бесплатные, должно давать
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 09:02

  flex123 написав:
  ScaryBee написав:
  vitaliy1111 написав:А куда по окончанию депозита должны упасть доллары? Комиссии при снятии не будет?

у мене в договорі прописано видача готівкою через касою (що є найгірший із можливих варіантів)


У меня тоже в договоре указано "виплата через кассу".
Если не будут валюту выдавать, то можно будет депо на валютную карту вывести?

думаю, так. Формально ви отримуєте через касу і тут же поповнюєте карту.
З іншого боку, виплата через касу згідно договору передбачає обов'язок цю виплату здійснити. А обов'язок знайти готівку під видачу з карти доволі умовний. То ж може і не найгірший варіант.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:29

Днём сегодня открыл депо на 541,5$
Вечером купил ещё 812,25$.
Не даёт ни пополнить открытый сегодня, ни создать новый.
Пишет: сума пополнения должна составлять 1353,75, именно столько было куплено для размещения вклада, исправьте сумму.
Что за херня?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:43

Re: Акордбанк

andreyiskra, ну ПриватБанк тоже не давал ни пополнить, ни частично снять (если это Приват-вклад) в день оформления депо.
А вот почему нельзя новый открыть, то это в поддержку банка.
Howl
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