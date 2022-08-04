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Акордбанк
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Додано: Чет 04 сер, 2022 00:09
ScaryBee написав: vitaliy1111 написав:
А куда по окончанию депозита должны упасть доллары? Комиссии при снятии не будет?
у мене в договорі прописано видача готівкою через касою (що є найгірший із можливих варіантів)
У меня тоже в договоре указано "виплата через кассу".
Если не будут валюту выдавать, то можно будет депо на валютную карту вывести?
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flex123
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Додано: Чет 04 сер, 2022 00:49
Депо "Нові гроші" вже під 17%.
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IDAN
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Додано: Чет 04 сер, 2022 07:56
flex123 написав: ScaryBee написав: vitaliy1111 написав:
А куда по окончанию депозита должны упасть доллары? Комиссии при снятии не будет?
у мене в договорі прописано видача готівкою через касою (що є найгірший із можливих варіантів)
У меня тоже в договоре указано "виплата через кассу".
Если не будут валюту выдавать, то можно будет депо на валютную карту вывести?
внутри переводы бесплатные, должно давать
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cohan
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Додано: Чет 04 сер, 2022 09:02
flex123 написав: ScaryBee написав: vitaliy1111 написав:
А куда по окончанию депозита должны упасть доллары? Комиссии при снятии не будет?
у мене в договорі прописано видача готівкою через касою (що є найгірший із можливих варіантів)
У меня тоже в договоре указано "виплата через кассу".
Если не будут валюту выдавать, то можно будет депо на валютную карту вывести?
думаю, так. Формально ви отримуєте через касу і тут же поповнюєте карту.
З іншого боку, виплата через касу згідно договору передбачає обов'язок цю виплату здійснити. А обов'язок знайти готівку під видачу з карти доволі умовний. То ж може і не найгірший варіант.
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ScaryBee
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Додано: Чет 04 сер, 2022 18:29
Днём сегодня открыл депо на 541,5$
Вечером купил ещё 812,25$.
Не даёт ни пополнить открытый сегодня, ни создать новый.
Пишет: сума пополнения должна составлять 1353,75, именно столько было куплено для размещения вклада, исправьте сумму.
Что за херня?
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andreyiskra
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Додано: Чет 04 сер, 2022 18:43
andreyiskra, ну ПриватБанк тоже не давал ни пополнить, ни частично снять (если это Приват-вклад) в день оформления депо.
А вот почему нельзя новый открыть, то это в поддержку банка.
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Howl
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Додано: Чет 04 сер, 2022 18:56
Поддержка решает вопрос. Чувствую будет отмена покупки после 22:30. Интересно по какому курсу
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andreyiskra
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Додано: Чет 04 сер, 2022 18:58
Может там ошибка округление вылезла? Хотя, как по мне, тогда она бы могла выстрелить уже на этапе обмена.
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ingtrans
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Додано: Чет 04 сер, 2022 19:21
ingtrans написав:
Может там ошибка округление вылезла? Хотя, как по мне, тогда она бы могла выстрелить уже на этапе обмена.
Цікава теорія. Можна спробувати відкрити на $812,24 та заразом перевірити, як поведе себе Акорд, коли умови виконані лише частково.
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klug
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