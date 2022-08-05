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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 04:28

  klug написав:
  anikola13 написав:У кого какие мысли по будущему курсу? Тут обещают, чуть ли не 35 через 2 недели увидеть.

Економіка росте, притік валюти колосальний - буде по 8. Скидуйте сміття якнайшвидше.

Если представить, что у нас совсем нет экспорта, тогда что, курс доллара - 1000 грн? Или сразу миллион?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 04:30

  cohan написав:
  anikola13 написав:У кого какие мысли по будущему курсу? Тут обещают, чуть ли не 35 через 2 недели увидеть.


у Вас цифры переставились почему-то, но все же, думаю, 53 будет чуть попозже чем 2 недели

Года через два :) Или двадцать.
Специально указываю прописью, чтоб не сказали, что цифры переставились :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 04:37

  ScaryBee написав:
  flex123 написав:У меня тоже в договоре указано "виплата через кассу".
Если не будут валюту выдавать, то можно будет депо на валютную карту вывести?

думаю, так. Формально ви отримуєте через касу і тут же поповнюєте карту.
З іншого боку, виплата через касу згідно договору передбачає обов'язок цю виплату здійснити. А обов'язок знайти готівку під видачу з карти доволі умовний. То ж може і не найгірший варіант.

Даже если выплачивать только формально, всё равно в кассе должна быть соответствующая сумма. Если столько нет, откажут. Мол, в кассе недостаточно средств, и они не могут выдать больше, чем есть. Даже формально.
Опять же формально могут сначала выписать квитанцию на пополнение, а потом на снятие, но такое делают, наверное, только по "блату". Обычно отказывают.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:26

  candidat написав:
  klug написав:
  anikola13 написав:У кого какие мысли по будущему курсу? Тут обещают, чуть ли не 35 через 2 недели увидеть.

Економіка росте, притік валюти колосальний - буде по 8. Скидуйте сміття якнайшвидше.

Если представить, что у нас совсем нет экспорта, тогда что, курс доллара - 1000 грн? Или сразу миллион?

Про платіжний баланс чули коли-небудь? Чи може дешевшати ресурс, якщо за заданими умовами він лише витікає?
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  #<1 ... 34353637
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