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банках (гарне і погане) / Акордбанк Акордбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 34353637 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Акордбанк 3 5 4 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 50% 2 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 50% 2 Всього голосів : 4 Додано: П'ят 05 сер, 2022 04:28 klug написав: anikola13 написав: У кого какие мысли по будущему курсу? Тут обещают, чуть ли не 35 через 2 недели увидеть. У кого какие мысли по будущему курсу? Тут обещают, чуть ли не 35 через 2 недели увидеть.

Економіка росте, притік валюти колосальний - буде по 8. Скидуйте сміття якнайшвидше. Економіка росте, притік валюти колосальний - буде по 8. Скидуйте сміття якнайшвидше.

Если представить, что у нас совсем нет экспорта, тогда что, курс доллара - 1000 грн? Или сразу миллион? Если представить, что у нас совсем нет экспорта, тогда что, курс доллара - 1000 грн? Или сразу миллион? candidat Повідомлень: 1040 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 сер, 2022 04:30 cohan написав: anikola13 написав: У кого какие мысли по будущему курсу? Тут обещают, чуть ли не 35 через 2 недели увидеть. У кого какие мысли по будущему курсу? Тут обещают, чуть ли не 35 через 2 недели увидеть.



у Вас цифры переставились почему-то, но все же, думаю, 53 будет чуть попозже чем 2 недели у Вас цифры переставились почему-то, но все же, думаю, 53 будет чуть попозже чем 2 недели

Года через два Или двадцать.

Специально указываю прописью, чтоб не сказали, что цифры переставились Года через дваИли двадцать.Специально указываю прописью, чтоб не сказали, что цифры переставились candidat Повідомлень: 1040 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 сер, 2022 04:37 ScaryBee написав: flex123 написав: У меня тоже в договоре указано "виплата через кассу".

Если не будут валюту выдавать, то можно будет депо на валютную карту вывести? У меня тоже в договоре указано "виплата через кассу".Если не будут валюту выдавать, то можно будет депо на валютную карту вывести?

думаю, так. Формально ви отримуєте через касу і тут же поповнюєте карту.

З іншого боку, виплата через касу згідно договору передбачає обов'язок цю виплату здійснити. А обов'язок знайти готівку під видачу з карти доволі умовний. То ж може і не найгірший варіант. думаю, так. Формально ви отримуєте через касу і тут же поповнюєте карту.З іншого боку, виплата через касу згідно договору передбачає обов'язок цю виплату здійснити. А обов'язок знайти готівку під видачу з карти доволі умовний. То ж може і не найгірший варіант.

Даже если выплачивать только формально, всё равно в кассе должна быть соответствующая сумма. Если столько нет, откажут. Мол, в кассе недостаточно средств, и они не могут выдать больше, чем есть. Даже формально.

Опять же формально могут сначала выписать квитанцию на пополнение, а потом на снятие, но такое делают, наверное, только по "блату". Обычно отказывают. Даже если выплачивать только формально, всё равно в кассе должна быть соответствующая сумма. Если столько нет, откажут. Мол, в кассе недостаточно средств, и они не могут выдать больше, чем есть. Даже формально.Опять же формально могут сначала выписать квитанцию на пополнение, а потом на снятие, но такое делают, наверное, только по "блату". Обычно отказывают. candidat Повідомлень: 1040 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:26 candidat написав: klug написав: anikola13 написав: У кого какие мысли по будущему курсу? Тут обещают, чуть ли не 35 через 2 недели увидеть. У кого какие мысли по будущему курсу? Тут обещают, чуть ли не 35 через 2 недели увидеть.

Економіка росте, притік валюти колосальний - буде по 8. Скидуйте сміття якнайшвидше. Економіка росте, притік валюти колосальний - буде по 8. Скидуйте сміття якнайшвидше.

Если представить, что у нас совсем нет экспорта, тогда что, курс доллара - 1000 грн? Или сразу миллион? Если представить, что у нас совсем нет экспорта, тогда что, курс доллара - 1000 грн? Или сразу миллион?

Про платіжний баланс чули коли-небудь? Чи може дешевшати ресурс, якщо за заданими умовами він лише витікає? Про платіжний баланс чули коли-небудь? Чи може дешевшати ресурс, якщо за заданими умовами він лише витікає? klug Повідомлень: 7209 З нами з: 18.08.14 Подякував: 306 раз. Подякували: 994 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:45 klug написав: Про платіжний баланс чули коли-небудь? Чи може дешевшати ресурс, якщо за заданими умовами він лише витікає? Про платіжний баланс чули коли-небудь? Чи може дешевшати ресурс, якщо за заданими умовами він лише витікає?

Легко и просто, если предложение превышает спрос. С одной стороны, НБУ стал разбрасываться валютой, чтоб сбить курс, с другой, при возросшей вроде чуть ли не до 40% безработице у людей нет лишних денег на импортные товары, а значит, спрос упал и импортеры не закупают вагонами валюту под импорт. Легко и просто, если предложение превышает спрос. С одной стороны, НБУ стал разбрасываться валютой, чтоб сбить курс, с другой, при возросшей вроде чуть ли не до 40% безработице у людей нет лишних денег на импортные товары, а значит, спрос упал и импортеры не закупают вагонами валюту под импорт. candidat Повідомлень: 1040 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:35 candidat написав: klug написав: Про платіжний баланс чули коли-небудь? Чи може дешевшати ресурс, якщо за заданими умовами він лише витікає? Про платіжний баланс чули коли-небудь? Чи може дешевшати ресурс, якщо за заданими умовами він лише витікає?

Легко и просто, если предложение превышает спрос. С одной стороны, НБУ стал разбрасываться валютой, чтоб сбить курс, с другой, при возросшей вроде чуть ли не до 40% безработице у людей нет лишних денег на импортные товары, а значит, спрос упал и импортеры не закупают вагонами валюту под импорт. Легко и просто, если предложение превышает спрос. С одной стороны, НБУ стал разбрасываться валютой, чтоб сбить курс, с другой, при возросшей вроде чуть ли не до 40% безработице у людей нет лишних денег на импортные товары, а значит, спрос упал и импортеры не закупают вагонами валюту под импорт.



це так, але вічно так тривати не буде, війна рано чи пізно закінчується.

Ось на шрі ланці теж гаплик в економіці, люди ще бідніші, і чомусь їхня валюта всерівно обвалилася.

І чомусь НБУ так обвалив курс поки на 25%, і знову цей курс заморожений.

Далі знову обвал на 25%?

Не забувайте, що ще на черзі зима, потрібно опалювати будинки, незрозуміло як бути з порожніми квартирами, люди виїхали закордон, хто їх потім буде оплачувати, якщо в них центральне опалення! це так, але вічно так тривати не буде, війна рано чи пізно закінчується.Ось на шрі ланці теж гаплик в економіці, люди ще бідніші, і чомусь їхня валюта всерівно обвалилася.І чомусь НБУ так обвалив курс поки на 25%, і знову цей курс заморожений.Далі знову обвал на 25%?Не забувайте, що ще на черзі зима, потрібно опалювати будинки, незрозуміло як бути з порожніми квартирами, люди виїхали закордон, хто їх потім буде оплачувати, якщо в них центральне опалення! Raymond Повідомлень: 1095 З нами з: 16.12.08 Подякував: 202 раз. Подякували: 89 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 34353637 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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