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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 04:28
klug написав: anikola13 написав:
У кого какие мысли по будущему курсу? Тут обещают, чуть ли не 35 через 2 недели увидеть.
Економіка росте, притік валюти колосальний - буде по 8. Скидуйте сміття якнайшвидше.
Если представить, что у нас совсем нет экспорта, тогда что, курс доллара - 1000 грн? Или сразу миллион?
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 04:30
cohan написав: anikola13 написав:
У кого какие мысли по будущему курсу? Тут обещают, чуть ли не 35 через 2 недели увидеть.
у Вас цифры переставились почему-то, но все же, думаю, 53 будет чуть попозже чем 2 недели
Года через два
Или двадцать.
Специально указываю прописью, чтоб не сказали, что цифры переставились
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 04:37
ScaryBee написав: flex123 написав:
У меня тоже в договоре указано "виплата через кассу".
Если не будут валюту выдавать, то можно будет депо на валютную карту вывести?
думаю, так. Формально ви отримуєте через касу і тут же поповнюєте карту.
З іншого боку, виплата через касу згідно договору передбачає обов'язок цю виплату здійснити. А обов'язок знайти готівку під видачу з карти доволі умовний. То ж може і не найгірший варіант.
Даже если выплачивать только формально, всё равно в кассе должна быть соответствующая сумма. Если столько нет, откажут. Мол, в кассе недостаточно средств, и они не могут выдать больше, чем есть. Даже формально.
Опять же формально могут сначала выписать квитанцию на пополнение, а потом на снятие, но такое делают, наверное, только по "блату". Обычно отказывают.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:26
candidat написав: klug написав: anikola13 написав:
У кого какие мысли по будущему курсу? Тут обещают, чуть ли не 35 через 2 недели увидеть.
Економіка росте, притік валюти колосальний - буде по 8. Скидуйте сміття якнайшвидше.
Если представить, что у нас совсем нет экспорта, тогда что, курс доллара - 1000 грн? Или сразу миллион?
Про платіжний баланс чули коли-небудь? Чи може дешевшати ресурс, якщо за заданими умовами він лише витікає?
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:45
klug написав:
Про платіжний баланс чули коли-небудь? Чи може дешевшати ресурс, якщо за заданими умовами він лише витікає?
Легко и просто, если предложение превышает спрос. С одной стороны, НБУ стал разбрасываться валютой, чтоб сбить курс, с другой, при возросшей вроде чуть ли не до 40% безработице у людей нет лишних денег на импортные товары, а значит, спрос упал и импортеры не закупают вагонами валюту под импорт.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:35
candidat написав: klug написав:
Про платіжний баланс чули коли-небудь? Чи може дешевшати ресурс, якщо за заданими умовами він лише витікає?
Легко и просто, если предложение превышает спрос. С одной стороны, НБУ стал разбрасываться валютой, чтоб сбить курс, с другой, при возросшей вроде чуть ли не до 40% безработице у людей нет лишних денег на импортные товары, а значит, спрос упал и импортеры не закупают вагонами валюту под импорт.
це так, але вічно так тривати не буде, війна рано чи пізно закінчується.
Ось на шрі ланці теж гаплик в економіці, люди ще бідніші, і чомусь їхня валюта всерівно обвалилася.
І чомусь НБУ так обвалив курс поки на 25%, і знову цей курс заморожений.
Далі знову обвал на 25%?
Не забувайте, що ще на черзі зима, потрібно опалювати будинки, незрозуміло як бути з порожніми квартирами, люди виїхали закордон, хто їх потім буде оплачувати, якщо в них центральне опалення!
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:20
candidat написав: klug написав:
Про платіжний баланс чули коли-небудь? Чи може дешевшати ресурс, якщо за заданими умовами він лише витікає?
Легко и просто, если предложение превышает спрос. С одной стороны, НБУ стал разбрасываться валютой, чтоб сбить курс, с другой, при возросшей вроде чуть ли не до 40% безработице у людей нет лишних денег на импортные товары, а значит, спрос упал и импортеры не закупают вагонами валюту под импорт.
пошло зерно, обещают металл по такой же схеме - валюта будет ближайшее время
пока наковальней не придавят зима и газ
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cohan
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:48
Відсотки по тут сплачують 1-го, чи в день відкриття депо?
100т.на р2р це ліміт на календарний місяць?
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novichok
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:53
novichok написав:
Відсотки по тут сплачують 1-го, чи в день відкриття депо?
100т.на р2р це ліміт на календарний місяць?
в день відкриття депо
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:31
novichok написав:
Відсотки по тут сплачують 1-го, чи в день відкриття депо?
100т.на р2р це ліміт на календарний місяць?
календарный
в новости у них прямо написано
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