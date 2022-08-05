RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:33

  novichok написав:Відсотки по тут сплачують 1-го, чи в день відкриття депо?
в день відкриття депо.

100т.на р2р це ліміт на календарний місяць?
да, но... это ж на одну Найкращу,
  novichok написав:Дочка стала клієнтом банку. У відділенні ,............
Если в городе есть несколько отделений Аккорда - дочка может открыть НОВЫЕ счета и карты и там тоже - т.к. ВРОДЕ БЫ их отделения не видят всьо открытое в другом отделении.
Надо проверить.
Если это подтвердится - получится еще одна Найкраща, т.е еще +100000 на p2p на месяц. Переводы между своими в ИБ без комисссий.

Кстати и конвертационный депо второй на одного клиента может откроете 8) ,
хотя в банке уверяли, шо "на межбанк система не пропустит одного и того же клиента второй раз за месяц" - но ХЗ
flysoulfly
 
Повідомлень: 772
З нами з: 13.01.09
Подякував: 301 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 20:47

  cohan написав:
  candidat написав:
  klug написав:Про платіжний баланс чули коли-небудь? Чи може дешевшати ресурс, якщо за заданими умовами він лише витікає?

Легко и просто, если предложение превышает спрос. С одной стороны, НБУ стал разбрасываться валютой, чтоб сбить курс, с другой, при возросшей вроде чуть ли не до 40% безработице у людей нет лишних денег на импортные товары, а значит, спрос упал и импортеры не закупают вагонами валюту под импорт.


пошло зерно, обещают металл по такой же схеме - валюта будет ближайшее время
пока наковальней не придавят зима и газ


поэтому может быть как рост так и падение $
Raymond
 
Повідомлень: 1096
З нами з: 16.12.08
Подякував: 202 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 35363738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Пансер і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (372)
05.08.2022 21:47
Ринок ОВДП (3459)
05.08.2022 21:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.