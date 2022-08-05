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банках (гарне і погане) / Акордбанк Акордбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 35363738 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Акордбанк 3 5 4 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 50% 2 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 50% 2 Всього голосів : 4 Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:33 novichok написав: Відсотки по тут сплачують 1-го, чи в день відкриття депо? Відсотки по тут сплачують 1-го, чи в день відкриття депо? в день відкриття депо.



100т.на р2р це ліміт на календарний місяць? да, но... это ж на одну Найкращу,

novichok написав: Дочка стала клієнтом банку. У відділенні ,............

Дочка стала клієнтом банку. У відділенні ,............ Если в городе есть несколько отделений Аккорда - дочка может открыть НОВЫЕ счета и карты и там тоже - т.к. ВРОДЕ БЫ их отделения не видят всьо открытое в другом отделении.

Надо проверить.

Если это подтвердится - получится еще одна Найкраща, т.е еще +100000 на p2p на месяц. Переводы между своими в ИБ без комисссий.



Кстати и конвертационный депо второй на одного клиента может откроете ,

хотя в банке уверяли, шо "на межбанк система не пропустит одного и того же клиента второй раз за месяц" - но ХЗ в день відкриття депо.да, но... это ж на одну Найкращу,Если в городе есть несколько отделений Аккорда - дочка может открыть НОВЫЕ счета и карты и там тоже - т.к.их отделения не видят всьо открытое в другом отделении.Если это подтвердится - получится еще одна Найкраща, т.е еще +100000 на p2p на месяц. Переводы между своими в ИБ без комисссий.Кстати и конвертационный депо второй на одного клиента может откроетехотя в банке уверяли, шо "на межбанк система не пропустит одного и того же клиента второй раз за месяц" - но ХЗ flysoulfly Повідомлень: 772 З нами з: 13.01.09 Подякував: 301 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 сер, 2022 20:47 cohan написав: candidat написав: klug написав: Про платіжний баланс чули коли-небудь? Чи може дешевшати ресурс, якщо за заданими умовами він лише витікає? Про платіжний баланс чули коли-небудь? Чи може дешевшати ресурс, якщо за заданими умовами він лише витікає?

Легко и просто, если предложение превышает спрос. С одной стороны, НБУ стал разбрасываться валютой, чтоб сбить курс, с другой, при возросшей вроде чуть ли не до 40% безработице у людей нет лишних денег на импортные товары, а значит, спрос упал и импортеры не закупают вагонами валюту под импорт. Легко и просто, если предложение превышает спрос. С одной стороны, НБУ стал разбрасываться валютой, чтоб сбить курс, с другой, при возросшей вроде чуть ли не до 40% безработице у людей нет лишних денег на импортные товары, а значит, спрос упал и импортеры не закупают вагонами валюту под импорт.



пошло зерно, обещают металл по такой же схеме - валюта будет ближайшее время

пока наковальней не придавят зима и газ пошло зерно, обещают металл по такой же схеме - валюта будет ближайшее времяпока наковальней не придавят зима и газ



поэтому может быть как рост так и падение $ поэтому может быть как рост так и падение $ Raymond Повідомлень: 1096 З нами з: 16.12.08 Подякував: 202 раз. Подякували: 89 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 35363738 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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