в день відкриття депо.
да, но... это ж на одну Найкращу,100т.на р2р це ліміт на календарний місяць?
Если в городе есть несколько отделений Аккорда - дочка может открыть НОВЫЕ счета и карты и там тоже - т.к. ВРОДЕ БЫ их отделения не видят всьо открытое в другом отделении.
Надо проверить.
Если это подтвердится - получится еще одна Найкраща, т.е еще +100000 на p2p на месяц. Переводы между своими в ИБ без комисссий.
Кстати и конвертационный депо второй на одного клиента может откроете ,
хотя в банке уверяли, шо "на межбанк система не пропустит одного и того же клиента второй раз за месяц" - но ХЗ