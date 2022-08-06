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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:33
novichok написав:
Відсотки по тут сплачують 1-го, чи в день відкриття депо?
в день відкриття депо.
100т.на р2р це ліміт на календарний місяць?
да, но... это ж на одну Найкращу,
novichok написав:
Дочка стала клієнтом банку. У відділенні ,............
Если в городе есть несколько отделений Аккорда - дочка может открыть НОВЫЕ счета и карты и там тоже - т.к. ВРОДЕ БЫ
их отделения не видят всьо открытое в другом отделении. Надо проверить
.
Если это подтвердится - получится еще одна Найкраща, т.е еще +100000 на p2p на месяц. Переводы между своими в ИБ без комисссий.
Кстати и конвертационный депо второй на одного клиента может откроете
,
хотя в банке уверяли, шо "на межбанк система не пропустит одного и того же клиента второй раз за месяц" - но ХЗ
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flysoulfly
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 20:47
cohan написав: candidat написав: klug написав:
Про платіжний баланс чули коли-небудь? Чи може дешевшати ресурс, якщо за заданими умовами він лише витікає?
Легко и просто, если предложение превышает спрос. С одной стороны, НБУ стал разбрасываться валютой, чтоб сбить курс, с другой, при возросшей вроде чуть ли не до 40% безработице у людей нет лишних денег на импортные товары, а значит, спрос упал и импортеры не закупают вагонами валюту под импорт.
пошло зерно, обещают металл по такой же схеме - валюта будет ближайшее время
пока наковальней не придавят зима и газ
поэтому может быть как рост так и падение $
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:41
flysoulfly написав:
Если в городе есть несколько отделений Аккорда - дочка может открыть НОВЫЕ счета и карты и там тоже - т.к. ВРОДЕ БЫ их отделения не видят всьо открытое в другом отделении.
Надо проверить.
Если это подтвердится - получится еще одна Найкраща, т.е еще +100000 на p2p на месяц. Переводы между своими в ИБ без комисссий.
Кстати и конвертационный депо второй на одного клиента может откроете ,
хотя в банке уверяли, шо "на межбанк система не пропустит одного и того же клиента второй раз за месяц" - но ХЗ
Очень сомнительно,т.к. там скорее всего лимит на клиента, а не на карту.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 23:19
cohan написав: candidat написав: klug написав:
Про платіжний баланс чули коли-небудь? Чи може дешевшати ресурс, якщо за заданими умовами він лише витікає?
Легко и просто, если предложение превышает спрос. С одной стороны, НБУ стал разбрасываться валютой, чтоб сбить курс, с другой, при возросшей вроде чуть ли не до 40% безработице у людей нет лишних денег на импортные товары, а значит, спрос упал и импортеры не закупают вагонами валюту под импорт.
пошло зерно, обещают металл по такой же схеме - валюта будет ближайшее время
пока наковальней не придавят зима и газ
Мировые цены на продовольствие снизились в июле, после рекордного роста.
Новости о договоренности по украинскому зерну стали важным фактором такого снижения, прокомментировали в организации. Мировые цены на пшеницу в июле снизились на 14,5%, а на кукурузу - на 10,7%, частично в результате договоренности о разблокировании экспорта зерна из портов Черного моря, а также из-за сбора урожая в северном полушарии.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 23:20
Депозит Нові Гроши можна відкрити тільки один,чи можна декілька?
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novichok
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Додано: Суб 06 сер, 2022 01:20
novichok написав:
Депозит Нові Гроши можна відкрити тільки один,чи можна декілька?
Не один, це точно. А чи є гранічна кількість, не знаю.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 08:04
Кто уже оформлял депозит долларовый гривной? Собираюсь в Аккорд банк это делать не являюсь их клиентом, как лучше сделать прийти оформить карту и через приложение оформить депо, или же прийти в отделение и сразу гривну отдать и открыть на месте депо? Просто слышал что вроде комиссии какие то есть по месту ?? Кто знает
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Додано: Суб 06 сер, 2022 11:06
ScaryBee написав: novichok написав:
Навчіть як стати клієнтом. Які картки оформлювати и т.п, щоб мати можливість розмістити конвертаційний депозит
клієнтом ймовірно можна стати у відділенні. Відрити безкоштовну найкращу картку.
Далі через застосунок відкрити віртуальну дол. карту, і з неї депозит.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 11:22
По місцю пропонують відкрити 2 поточних рахунки (100 + 20 UAH), зате все одразу. Картку ж потрібно чекати до тижня.
Як я зрозумів, то з карткою можна обійти комісії.
Але не зрозуміло, як конвертувати валюту під депозит онлайн (за наявності найкращої та вал. віртуальної)?
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