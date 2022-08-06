RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:33

  novichok написав:Відсотки по тут сплачують 1-го, чи в день відкриття депо?
в день відкриття депо.

100т.на р2р це ліміт на календарний місяць?
да, но... это ж на одну Найкращу,
  novichok написав:Дочка стала клієнтом банку. У відділенні ,............
Если в городе есть несколько отделений Аккорда - дочка может открыть НОВЫЕ счета и карты и там тоже - т.к. ВРОДЕ БЫ их отделения не видят всьо открытое в другом отделении.
Надо проверить.
Если это подтвердится - получится еще одна Найкраща, т.е еще +100000 на p2p на месяц. Переводы между своими в ИБ без комисссий.

Кстати и конвертационный депо второй на одного клиента может откроете 8) ,
хотя в банке уверяли, шо "на межбанк система не пропустит одного и того же клиента второй раз за месяц" - но ХЗ
flysoulfly
 
Повідомлень: 774
З нами з: 13.01.09
Подякував: 301 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 20:47

  cohan написав:
  candidat написав:
  klug написав:Про платіжний баланс чули коли-небудь? Чи може дешевшати ресурс, якщо за заданими умовами він лише витікає?

Легко и просто, если предложение превышает спрос. С одной стороны, НБУ стал разбрасываться валютой, чтоб сбить курс, с другой, при возросшей вроде чуть ли не до 40% безработице у людей нет лишних денег на импортные товары, а значит, спрос упал и импортеры не закупают вагонами валюту под импорт.


пошло зерно, обещают металл по такой же схеме - валюта будет ближайшее время
пока наковальней не придавят зима и газ


поэтому может быть как рост так и падение $
Raymond
 
Повідомлень: 1096
З нами з: 16.12.08
Подякував: 202 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:41

Re: Акордбанк

  flysoulfly написав:Если в городе есть несколько отделений Аккорда - дочка может открыть НОВЫЕ счета и карты и там тоже - т.к. ВРОДЕ БЫ их отделения не видят всьо открытое в другом отделении.
Надо проверить.
Если это подтвердится - получится еще одна Найкраща, т.е еще +100000 на p2p на месяц. Переводы между своими в ИБ без комисссий.

Кстати и конвертационный депо второй на одного клиента может откроете ,
хотя в банке уверяли, шо "на межбанк система не пропустит одного и того же клиента второй раз за месяц" - но ХЗ

Очень сомнительно,т.к. там скорее всего лимит на клиента, а не на карту.
lara_08
 
Повідомлень: 290
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 23:19

  cohan написав:
  candidat написав:
  klug написав:Про платіжний баланс чули коли-небудь? Чи може дешевшати ресурс, якщо за заданими умовами він лише витікає?

Легко и просто, если предложение превышает спрос. С одной стороны, НБУ стал разбрасываться валютой, чтоб сбить курс, с другой, при возросшей вроде чуть ли не до 40% безработице у людей нет лишних денег на импортные товары, а значит, спрос упал и импортеры не закупают вагонами валюту под импорт.


пошло зерно, обещают металл по такой же схеме - валюта будет ближайшее время
пока наковальней не придавят зима и газ

Мировые цены на продовольствие снизились в июле, после рекордного роста.
Новости о договоренности по украинскому зерну стали важным фактором такого снижения, прокомментировали в организации. Мировые цены на пшеницу в июле снизились на 14,5%, а на кукурузу - на 10,7%, частично в результате договоренности о разблокировании экспорта зерна из портов Черного моря, а также из-за сбора урожая в северном полушарии.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 381
З нами з: 31.07.19
Подякував: 263 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 23:20

Депозит Нові Гроши можна відкрити тільки один,чи можна декілька?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2662
З нами з: 31.03.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 01:20

  novichok написав:Депозит Нові Гроши можна відкрити тільки один,чи можна декілька?

Не один, це точно. А чи є гранічна кількість, не знаю.
IDAN
 
Повідомлень: 207
З нами з: 01.03.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 08:04

Депозит долларовый

Кто уже оформлял депозит долларовый гривной? Собираюсь в Аккорд банк это делать не являюсь их клиентом, как лучше сделать прийти оформить карту и через приложение оформить депо, или же прийти в отделение и сразу гривну отдать и открыть на месте депо? Просто слышал что вроде комиссии какие то есть по месту ?? Кто знает
mi12k888
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 11:06

  ScaryBee написав:
  novichok написав:Навчіть як стати клієнтом. Які картки оформлювати и т.п, щоб мати можливість розмістити конвертаційний депозит

клієнтом ймовірно можна стати у відділенні. Відрити безкоштовну найкращу картку.
Далі через застосунок відкрити віртуальну дол. карту, і з неї депозит.
Bosstone
 
Повідомлень: 2169
З нами з: 21.04.10
Подякував: 760 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 11:22

Re: Акордбанк

По місцю пропонують відкрити 2 поточних рахунки (100 + 20 UAH), зате все одразу. Картку ж потрібно чекати до тижня.
Як я зрозумів, то з карткою можна обійти комісії.
Але не зрозуміло, як конвертувати валюту під депозит онлайн (за наявності найкращої та вал. віртуальної)?
Rebel
 
Повідомлень: 173
З нами з: 08.12.09
Подякував: 42 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 12:56

  Rebel написав:По місцю пропонують відкрити 2 поточних рахунки (100 + 20 UAH), зате все одразу. Картку ж потрібно чекати до тижня.
Як я зрозумів, то з карткою можна обійти комісії.
Але не зрозуміло, як конвертувати валюту під депозит онлайн (за наявності найкращої та вал. віртуальної)?

Спочатку провести обмін, потім відкрити на конвертовану суму валюти депозит.
Bosstone
 
Повідомлень: 2169
З нами з: 21.04.10
Подякував: 760 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 36373839>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, TDK і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4041)
06.08.2022 14:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.