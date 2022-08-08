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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 сер, 2022 13:02
mi12k888 написав:
Кто уже оформлял депозит долларовый гривной? Собираюсь в Аккорд банк это делать не являюсь их клиентом, как лучше сделать прийти оформить карту и через приложение оформить депо, или же прийти в отделение и сразу гривну отдать и открыть на месте депо? Просто слышал что вроде комиссии какие то есть по месту ?? Кто знает
120 за счета, лучше первый раз по месту селать, карту открыть тоже
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Додано: Суб 06 сер, 2022 13:27
mi12k888 написав:
Кто уже оформлял депозит долларовый гривной?
Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 17:05
Golf_streem написав: mi12k888 написав:
Кто уже оформлял депозит долларовый гривной?
Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо.
У вас теж комісія 10 грн за зартку і додаток за місяць (обовязкова послуга смс інформування, як мені сказали у відділенні). Чи можна уникнути?
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:17
Golf_streem написав: mi12k888 написав:
Кто уже оформлял депозит долларовый гривной?
Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо.
А как пополнить счёт на гривневую карту без комиссии? Там банкомат, терминал...
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Додано: Пон 08 сер, 2022 11:28
doctorprj01 написав: Golf_streem написав: mi12k888 написав:
Кто уже оформлял депозит долларовый гривной?
Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо.
У вас теж комісія 10 грн за зартку і додаток за місяць (обовязкова послуга смс інформування, як мені сказали у відділенні). Чи можна уникнути?
Отключите через контакт центр смс информирование, на работе приложения это не скажется
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Додано: Пон 08 сер, 2022 11:29
mi12k888 написав: Golf_streem написав: mi12k888 написав:
Кто уже оформлял депозит долларовый гривной?
Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо.
А как пополнить счёт на гривневую карту без комиссии? Там банкомат, терминал...
Перевод с карты на карту сервисом других банков, платёж по реквизитам
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