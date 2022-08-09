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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 сер, 2022 13:02
mi12k888 написав:
Кто уже оформлял депозит долларовый гривной? Собираюсь в Аккорд банк это делать не являюсь их клиентом, как лучше сделать прийти оформить карту и через приложение оформить депо, или же прийти в отделение и сразу гривну отдать и открыть на месте депо? Просто слышал что вроде комиссии какие то есть по месту ?? Кто знает
120 за счета, лучше первый раз по месту селать, карту открыть тоже
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Додано: Суб 06 сер, 2022 13:27
mi12k888 написав:
Кто уже оформлял депозит долларовый гривной?
Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 17:05
Golf_streem написав: mi12k888 написав:
Кто уже оформлял депозит долларовый гривной?
Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо.
У вас теж комісія 10 грн за зартку і додаток за місяць (обовязкова послуга смс інформування, як мені сказали у відділенні). Чи можна уникнути?
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:17
Golf_streem написав: mi12k888 написав:
Кто уже оформлял депозит долларовый гривной?
Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо.
А как пополнить счёт на гривневую карту без комиссии? Там банкомат, терминал...
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Додано: Пон 08 сер, 2022 11:28
doctorprj01 написав: Golf_streem написав: mi12k888 написав:
Кто уже оформлял депозит долларовый гривной?
Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо.
У вас теж комісія 10 грн за зартку і додаток за місяць (обовязкова послуга смс інформування, як мені сказали у відділенні). Чи можна уникнути?
Отключите через контакт центр смс информирование, на работе приложения это не скажется
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Додано: Пон 08 сер, 2022 11:29
mi12k888 написав: Golf_streem написав: mi12k888 написав:
Кто уже оформлял депозит долларовый гривной?
Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо.
А как пополнить счёт на гривневую карту без комиссии? Там банкомат, терминал...
Перевод с карты на карту сервисом других банков, платёж по реквизитам
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Додано: Пон 08 сер, 2022 13:12
doctorprj01 написав:
У вас теж комісія 10 грн за зартку і додаток за місяць (обовязкова послуга смс інформування, як мені сказали у відділенні). Чи можна уникнути?
Коли оформлював картку відразу відключили платну послугу
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Додано: Пон 08 сер, 2022 13:13
mi12k888 написав:
А как пополнить счёт на гривневую карту без комиссии? Там банкомат, терминал...
Вхід коштів без комісії (р2р і СЕП), вихід з комісом
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Додано: Вів 09 сер, 2022 07:23
doctorprj01 написав: Golf_streem написав: mi12k888 написав:
Кто уже оформлял депозит долларовый гривной?
Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо.
У вас теж комісія 10 грн за зартку і додаток за місяць (обовязкова послуга смс інформування, як мені сказали у відділенні). Чи можна уникнути?
Вчера ходил оформлять найкращую мастеркард дебет вёрлд, перед тем как идти посмотрел что за карты на сайте их есть и какие тарифы. Ближе всего было новооткрытое отделение в Киеве(за последние 2 месяца открылось, до этого там был другой банк, кто понял тот понял, хотя в 1,5 км есть ещё одно) очереди не было вообще, начал общение со специалистом, сама предложила баксовый депозит, давайте говорю сначала карту откроем, а дальше я сам
В итоге по интересующей меня карте она говорит что ежемесячное обслуживание 50 грн, это вы говорю их лично себе как дань собираете, на вашем сайте ничего такого нету. Позвала коллегу, разбирались минут 10, пришли к выводу что дала маху она..) Ладно думаю, такие профессионалы что через поддержку отключать смс придётся
Напечатала документы, оч много, дала на подпись, просматриваю, в анкете заявке на открытие карты есть пункт "прошу подключить платёжную карту у услуге джиэсэм банкинг за указанным номером, а поле для номера оставлено пустым
Всё оформил, подписал, через пару часов набрал поддержку - они подтвердили что смс у меня не подключено
Так что "прошу пидключити", если не просили говорите что не будете такой договор подписывать, пусть переделывают. Минут 40 занял весь процесс, через пару часов подтвердили фин номер и прислали пароль для банкинга, а карту выдадут ориентировочно через неделю, перезвонят сказали..
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Додано: Вів 09 сер, 2022 07:26
mi12k888 написав: Golf_streem написав: mi12k888 написав:
Кто уже оформлял депозит долларовый гривной?
Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо.
А как пополнить счёт на гривневую карту без комиссии? Там банкомат, терминал...
В некоторых их отделениях есть терминалы и через кассу. С других банков возможна комиссия со стороны банка отправителя.
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