Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Акордбанк Акордбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 36373839 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Акордбанк 3 5 4 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 50% 2 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 50% 2 Всього голосів : 4 Додано: Суб 06 сер, 2022 13:02 mi12k888 написав: Кто уже оформлял депозит долларовый гривной? Собираюсь в Аккорд банк это делать не являюсь их клиентом, как лучше сделать прийти оформить карту и через приложение оформить депо, или же прийти в отделение и сразу гривну отдать и открыть на месте депо? Просто слышал что вроде комиссии какие то есть по месту ?? Кто знает Кто уже оформлял депозит долларовый гривной? Собираюсь в Аккорд банк это делать не являюсь их клиентом, как лучше сделать прийти оформить карту и через приложение оформить депо, или же прийти в отделение и сразу гривну отдать и открыть на месте депо? Просто слышал что вроде комиссии какие то есть по месту ?? Кто знает

120 за счета, лучше первый раз по месту селать, карту открыть тоже 120 за счета, лучше первый раз по месту селать, карту открыть тоже cohan

Повідомлень: 4310 З нами з: 27.09.19 Подякував: 100 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 сер, 2022 13:27 mi12k888 написав: Кто уже оформлял депозит долларовый гривной? Кто уже оформлял депозит долларовый гривной?

Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо. Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо. Golf_streem Повідомлень: 294 З нами з: 06.08.20 Подякував: 12 раз. Подякували: 37 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 сер, 2022 17:05 Golf_streem написав: mi12k888 написав: Кто уже оформлял депозит долларовый гривной? Кто уже оформлял депозит долларовый гривной?

Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо. Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо.



У вас теж комісія 10 грн за зартку і додаток за місяць (обовязкова послуга смс інформування, як мені сказали у відділенні). Чи можна уникнути? У вас теж комісія 10 грн за зартку і додаток за місяць (обовязкова послуга смс інформування, як мені сказали у відділенні). Чи можна уникнути? doctorprj01

Повідомлень: 1 З нами з: 22.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 сер, 2022 16:17 Golf_streem написав: mi12k888 написав: Кто уже оформлял депозит долларовый гривной? Кто уже оформлял депозит долларовый гривной?

Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо. Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо.



А как пополнить счёт на гривневую карту без комиссии? Там банкомат, терминал... А как пополнить счёт на гривневую карту без комиссии? Там банкомат, терминал... mi12k888

Повідомлень: 2 З нами з: 06.08.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 сер, 2022 11:28 doctorprj01 написав: Golf_streem написав: mi12k888 написав: Кто уже оформлял депозит долларовый гривной? Кто уже оформлял депозит долларовый гривной?

Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо. Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо.



У вас теж комісія 10 грн за зартку і додаток за місяць (обовязкова послуга смс інформування, як мені сказали у відділенні). Чи можна уникнути? У вас теж комісія 10 грн за зартку і додаток за місяць (обовязкова послуга смс інформування, як мені сказали у відділенні). Чи можна уникнути?

Отключите через контакт центр смс информирование, на работе приложения это не скажется Отключите через контакт центр смс информирование, на работе приложения это не скажется lara_08 Повідомлень: 292 З нами з: 05.05.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 сер, 2022 11:29 mi12k888 написав: Golf_streem написав: mi12k888 написав: Кто уже оформлял депозит долларовый гривной? Кто уже оформлял депозит долларовый гривной?

Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо. Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо.



А как пополнить счёт на гривневую карту без комиссии? Там банкомат, терминал... А как пополнить счёт на гривневую карту без комиссии? Там банкомат, терминал...

Перевод с карты на карту сервисом других банков, платёж по реквизитам Перевод с карты на карту сервисом других банков, платёж по реквизитам lara_08 Повідомлень: 292 З нами з: 05.05.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 сер, 2022 13:12 doctorprj01 написав: У вас теж комісія 10 грн за зартку і додаток за місяць (обовязкова послуга смс інформування, як мені сказали у відділенні). Чи можна уникнути? У вас теж комісія 10 грн за зартку і додаток за місяць (обовязкова послуга смс інформування, як мені сказали у відділенні). Чи можна уникнути?

Коли оформлював картку відразу відключили платну послугу Коли оформлював картку відразу відключили платну послугу Golf_streem Повідомлень: 294 З нами з: 06.08.20 Подякував: 12 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 сер, 2022 13:13 mi12k888 написав: А как пополнить счёт на гривневую карту без комиссии? Там банкомат, терминал... А как пополнить счёт на гривневую карту без комиссии? Там банкомат, терминал...

Вхід коштів без комісії (р2р і СЕП), вихід з комісом Вхід коштів без комісії (р2р і СЕП), вихід з комісом Golf_streem Повідомлень: 294 З нами з: 06.08.20 Подякував: 12 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 сер, 2022 07:23 doctorprj01 написав: Golf_streem написав: mi12k888 написав: Кто уже оформлял депозит долларовый гривной? Кто уже оформлял депозит долларовый гривной?

Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо. Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо.



У вас теж комісія 10 грн за зартку і додаток за місяць (обовязкова послуга смс інформування, як мені сказали у відділенні). Чи можна уникнути? У вас теж комісія 10 грн за зартку і додаток за місяць (обовязкова послуга смс інформування, як мені сказали у відділенні). Чи можна уникнути?



Вчера ходил оформлять найкращую мастеркард дебет вёрлд, перед тем как идти посмотрел что за карты на сайте их есть и какие тарифы. Ближе всего было новооткрытое отделение в Киеве(за последние 2 месяца открылось, до этого там был другой банк, кто понял тот понял, хотя в 1,5 км есть ещё одно) очереди не было вообще, начал общение со специалистом, сама предложила баксовый депозит, давайте говорю сначала карту откроем, а дальше я сам В итоге по интересующей меня карте она говорит что ежемесячное обслуживание 50 грн, это вы говорю их лично себе как дань собираете, на вашем сайте ничего такого нету. Позвала коллегу, разбирались минут 10, пришли к выводу что дала маху она..) Ладно думаю, такие профессионалы что через поддержку отключать смс придётся Напечатала документы, оч много, дала на подпись, просматриваю, в анкете заявке на открытие карты есть пункт "прошу подключить платёжную карту у услуге джиэсэм банкинг за указанным номером, а поле для номера оставлено пустым Всё оформил, подписал, через пару часов набрал поддержку - они подтвердили что смс у меня не подключено Так что "прошу пидключити", если не просили говорите что не будете такой договор подписывать, пусть переделывают. Минут 40 занял весь процесс, через пару часов подтвердили фин номер и прислали пароль для банкинга, а карту выдадут ориентировочно через неделю, перезвонят сказали.. Вчера ходил оформлять найкращую мастеркард дебет вёрлд, перед тем как идти посмотрел что за карты на сайте их есть и какие тарифы. Ближе всего было новооткрытое отделение в Киеве(за последние 2 месяца открылось, до этого там был другой банк, кто понял тот понял, хотя в 1,5 км есть ещё одно) очереди не было вообще, начал общение со специалистом, сама предложила баксовый депозит, давайте говорю сначала карту откроем, а дальше я самВ итоге по интересующей меня карте она говорит что ежемесячное обслуживание 50 грн, это вы говорю их лично себе как дань собираете, на вашем сайте ничего такого нету. Позвала коллегу, разбирались минут 10, пришли к выводу что дала маху она..) Ладно думаю, такие профессионалы что через поддержку отключать смс придётсяНапечатала документы, оч много, дала на подпись, просматриваю, в анкете заявке на открытие карты есть пункт "прошу подключить платёжную карту у услуге джиэсэм банкинг за указанным номером, а поле для номера оставлено пустымВсё оформил, подписал, через пару часов набрал поддержку - они подтвердили что смс у меня не подключеноТак что "прошу пидключити", если не просили говорите что не будете такой договор подписывать, пусть переделывают. Минут 40 занял весь процесс, через пару часов подтвердили фин номер и прислали пароль для банкинга, а карту выдадут ориентировочно через неделю, перезвонят сказали.. Igor3777

Повідомлень: 294 З нами з: 06.01.19 Подякував: 19 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 сер, 2022 07:26 mi12k888 написав: Golf_streem написав: mi12k888 написав: Кто уже оформлял депозит долларовый гривной? Кто уже оформлял депозит долларовый гривной?

Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо. Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо.



А как пополнить счёт на гривневую карту без комиссии? Там банкомат, терминал... А как пополнить счёт на гривневую карту без комиссии? Там банкомат, терминал...



В некоторых их отделениях есть терминалы и через кассу. С других банков возможна комиссия со стороны банка отправителя. В некоторых их отделениях есть терминалы и через кассу. С других банков возможна комиссия со стороны банка отправителя. Igor3777

Повідомлень: 294 З нами з: 06.01.19 Подякував: 19 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 36373839 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Vorlon і 4 гостейМодератори: Ірина_