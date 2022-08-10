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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 сер, 2022 20:31
Не кидайтеся шльопками,мабуть пропустив...а якщо купляти валюту для поповнення корветаційного депо,то вона буде теж по 36.934...?
Додано: Вів 09 сер, 2022 21:12
Re: Акордбанк
Додано: Вів 09 сер, 2022 21:29
Додано: Сер 10 сер, 2022 06:41
Re: Акордбанк
Можно. Я открыл на 540 и в это день пополнил на 815
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