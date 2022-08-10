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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 сер, 2022 20:31
Не кидайтеся шльопками,мабуть пропустив...а якщо купляти валюту для поповнення корветаційного депо,то вона буде теж по 36.934...?
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novichok
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Додано: Вів 09 сер, 2022 21:12
novichok написав:
Не кидайтеся шльопками,мабуть пропустив...а якщо купляти валюту для поповнення корветаційного депо,то вона буде теж по 36.934...?
Чуть дороже - 36.9343
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WallNutPen
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Додано: Вів 09 сер, 2022 21:29
WallNutPen написав: novichok написав:
Не кидайтеся шльопками,мабуть пропустив...а якщо купляти валюту для поповнення корветаційного депо,то вона буде теж по 36.934...?
Чуть дороже - 36.9343
А сума в місяць не більш початкової?
Якщо в серпні відкрив,в серпні же можливо докинути?
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novichok
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Додано: Сер 10 сер, 2022 06:41
Можно. Я открыл на 540 и в это день пополнил на 815
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andreyiskra
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Додано: Сер 10 сер, 2022 09:54
novichok написав: WallNutPen написав: novichok написав:
Не кидайтеся шльопками,мабуть пропустив...а якщо купляти валюту для поповнення корветаційного депо,то вона буде теж по 36.934...?
Чуть дороже - 36.9343
А сума в місяць не більш початкової?
Якщо в серпні відкрив,в серпні же можливо докинути?
Можно, если депо открыт на срок больше 3 мес и общая сумма в пределах отех 50Кгрн.
А так просто новый депо откройте, но в пределах месяца не более 50К можно депо открывать
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Amethyst
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