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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:31

Не кидайтеся шльопками,мабуть пропустив...а якщо купляти валюту для поповнення корветаційного депо,то вона буде теж по 36.934...?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:12

Re: Акордбанк

  novichok написав:Не кидайтеся шльопками,мабуть пропустив...а якщо купляти валюту для поповнення корветаційного депо,то вона буде теж по 36.934...?

Чуть дороже - 36.9343
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:29

  WallNutPen написав:
  novichok написав:Не кидайтеся шльопками,мабуть пропустив...а якщо купляти валюту для поповнення корветаційного депо,то вона буде теж по 36.934...?

Чуть дороже - 36.9343

А сума в місяць не більш початкової?
Якщо в серпні відкрив,в серпні же можливо докинути?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 06:41

Re: Акордбанк

Можно. Я открыл на 540 и в это день пополнил на 815
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:54

  novichok написав:
  WallNutPen написав:
  novichok написав:Не кидайтеся шльопками,мабуть пропустив...а якщо купляти валюту для поповнення корветаційного депо,то вона буде теж по 36.934...?

Чуть дороже - 36.9343

А сума в місяць не більш початкової?
Якщо в серпні відкрив,в серпні же можливо докинути?

Можно, если депо открыт на срок больше 3 мес и общая сумма в пределах отех 50Кгрн.
А так просто новый депо откройте, но в пределах месяца не более 50К можно депо открывать
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:18

Купив (годину назад) валюту, в історії покупка є,на картці (віртуальна валютна),по факту, по нулях.Картка активована.Що я роблю не так?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:25

  novichok написав:Купив (годину назад) валюту, в історії покупка є,на картці (віртуальна валютна),по факту, по нулях.Картка активована.Що я роблю не так?

Валюта попадает на счет для открытия депозита, а не на карту.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:29

  ingtrans написав:
  novichok написав:Купив (годину назад) валюту, в історії покупка є,на картці (віртуальна валютна),по факту, по нулях.Картка активована.Що я роблю не так?

Валюта попадает на счет для открытия депозита, а не на карту.

Нарешті розібрався,дякую
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:42

Панове, хто у темі? З Найкращої без комісії можна на місяць 100к вивести через р2р (застосунок) і ще 100к через банкомат чи це спільний ліміт?
klug
 
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