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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 сер, 2022 20:31
Не кидайтеся шльопками,мабуть пропустив...а якщо купляти валюту для поповнення корветаційного депо,то вона буде теж по 36.934...?
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novichok
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Додано: Вів 09 сер, 2022 21:12
novichok написав:
Не кидайтеся шльопками,мабуть пропустив...а якщо купляти валюту для поповнення корветаційного депо,то вона буде теж по 36.934...?
Чуть дороже - 36.9343
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WallNutPen
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Додано: Вів 09 сер, 2022 21:29
WallNutPen написав: novichok написав:
Не кидайтеся шльопками,мабуть пропустив...а якщо купляти валюту для поповнення корветаційного депо,то вона буде теж по 36.934...?
Чуть дороже - 36.9343
А сума в місяць не більш початкової?
Якщо в серпні відкрив,в серпні же можливо докинути?
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novichok
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Додано: Сер 10 сер, 2022 06:41
Можно. Я открыл на 540 и в это день пополнил на 815
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andreyiskra
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Додано: Сер 10 сер, 2022 09:54
novichok написав: WallNutPen написав: novichok написав:
Не кидайтеся шльопками,мабуть пропустив...а якщо купляти валюту для поповнення корветаційного депо,то вона буде теж по 36.934...?
Чуть дороже - 36.9343
А сума в місяць не більш початкової?
Якщо в серпні відкрив,в серпні же можливо докинути?
Можно, если депо открыт на срок больше 3 мес и общая сумма в пределах отех 50Кгрн.
А так просто новый депо откройте, но в пределах месяца не более 50К можно депо открывать
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Додано: Сер 10 сер, 2022 15:18
Купив (годину назад) валюту, в історії покупка є,на картці (віртуальна валютна),по факту, по нулях.Картка активована.Що я роблю не так?
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novichok
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Додано: Сер 10 сер, 2022 15:25
novichok написав:
Купив (годину назад) валюту, в історії покупка є,на картці (віртуальна валютна),по факту, по нулях.Картка активована.Що я роблю не так?
Валюта попадает на счет для открытия депозита, а не на карту.
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ingtrans
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Додано: Сер 10 сер, 2022 15:29
ingtrans написав: novichok написав:
Купив (годину назад) валюту, в історії покупка є,на картці (віртуальна валютна),по факту, по нулях.Картка активована.Що я роблю не так?
Валюта попадает на счет для открытия депозита, а не на карту.
Нарешті розібрався,дякую
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novichok
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Додано: Сер 10 сер, 2022 17:42
Панове, хто у темі? З Найкращої без комісії можна на місяць 100к вивести через р2р (застосунок) і ще 100к через банкомат чи це спільний ліміт?
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klug
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Додано: Сер 10 сер, 2022 20:48
klug
трохи прискорю Ваші дії: https://news.finance.ua/ua/ne-til-ky-si ... tva-forbes
При цьому в Україні ціла низка банків сильно залежить від рефінансу та використовує заробіток на ОВДП. За даними на початок червня, таких банків було 13 (включаючи «Січ»):
Авангард;
Акордбанк;
Альянс;
Банк 3/4;
Індустріалбанк;
Комерційний індустріальний банк;
Кристалбанк;
Метабанк;
Перший інвестиційний банк;
РВС банк;
Скай банк;
Український банк реконструкції та розвитку.
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Goodman
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