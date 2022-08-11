не, лимит независимый, т.е. в месяц можно Фонд вывести, 100 картами и 100 банкоматом (касса тоже ок)
с банкоматом и кассой есть прикол: если на карте 10, то 10 снять не даст,
типа надо на комис накинуть, но в выписках приложения никаких приколов с комисом-сторнированием не видно, по факту есть только отказ в банкомате-терминале
с p2p другой прикол: если вывод неудачный (есть у Правекса например 30к лимита на вход в сутки, или технически какой сбой), никаких коррекций фри лимита тоже нет: т.е. попытка и сумма идет в зачет, и, по итогу, на последние перед исчерпанием 100к может насчитаться комис
по идее, можно сторнировать, я попал - где-то выше тут писал - ненамного, решил плюнуть