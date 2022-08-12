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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 сер, 2022 21:01
klug написав:
Панове, хто у темі? З Найкращої без комісії можна на місяць 100к вивести через р2р (застосунок) і ще 100к через банкомат чи це спільний ліміт?
не, лимит независимый, т.е. в месяц можно Фонд вывести, 100 картами и 100 банкоматом (касса тоже ок)
с банкоматом и кассой есть прикол: если на карте 10, то 10 снять не даст,
типа надо на комис накинуть, но в выписках приложения никаких приколов с комисом-сторнированием не видно, по факту есть только отказ в банкомате-терминале
с p2p другой прикол: если вывод неудачный (есть у Правекса например 30к лимита на вход в сутки, или технически какой сбой), никаких коррекций фри лимита тоже нет: т.е. попытка и сумма идет в зачет, и, по итогу, на последние перед исчерпанием 100к может насчитаться комис
по идее, можно сторнировать, я попал - где-то выше тут писал - ненамного, решил плюнуть
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cohan
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Додано: Сер 10 сер, 2022 21:17
cohan
Дякую за попередження, саме була невдала спроба р2р.
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klug
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Додано: Чет 11 сер, 2022 18:06
З банки подзвонили і вернули КЛ, який зрізали на початку війни.
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Ой+
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Додано: Чет 11 сер, 2022 18:10
Ой+ написав:
З банки подзвонили і вернули КЛ, який зрізали на початку війни.
Так само. Дзвінок вчора, сьогодні повернули ліміт.
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IDAN
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Додано: Чет 11 сер, 2022 18:43
Ой+ написав:
З банки подзвонили і вернули КЛ, який зрізали на початку війни.
Який казали термін очікувати?
обіцяли повернути кредитний ліміт протягом 3 днів.
Минуло 2 дні і нічого не повернули,кц не в курсі, казали чекати смс.
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tarasum
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Додано: Чет 11 сер, 2022 18:57
tarasum Сьогодні дзвінок, за пару год КЛ ожив, а потім СМС-ка.
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Ой+
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:40
По віртуальній доллар,яка відкрита в додатку, є платне смс,якщо є то його можна відключити на гарячій лінії?
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novichok
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:55
tarasum написав: Ой+ написав:
З банки подзвонили і вернули КЛ, який зрізали на початку війни.
Який казали термін очікувати?
обіцяли повернути кредитний ліміт протягом 3 днів.
Минуло 2 дні і нічого не повернули,кц не в курсі, казали чекати смс.
там по настроению, мне звонили числа 20 июня, тоже ничего не вернули, я изза КБ 24 кажется купил, решил что нальют с 1го, а потом проверяя КБ числа 27го глянул - уже все было налито, ну и звонили в контексте не "вы хотите или не хотите" а "у вас там было, вот снова будет", т.е. не требовали согласия, а, скорее, поощряли тратить
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cohan
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:55
novichok написав:
По віртуальній доллар,яка відкрита в додатку, є платне смс,якщо є то його можна відключити на гарячій лінії?
У тарифах є, але оператор перевірила після відкриття і сказала, що у мене інформування не підключено. Подзвоніть та уточніть про всяк випадок. Якщо раптом підключено, то оператор може відключити.
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klug
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