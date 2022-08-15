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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 сер, 2022 11:35
cohan
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Додано: Пон 15 сер, 2022 12:05
greenozon написав:cohan
недоговорюєте, одначе
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