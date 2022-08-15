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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:28

  Igor3777 написав:А сколько Акорд на данный момент должен рефинанса нбу, есть данные, мож кто в теме ?


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а какая разница?
cohan
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cohan
недоговорюєте, одначе
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 12:05

  greenozon написав:cohan
недоговорюєте, одначе
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лендліз
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 12:54

  greenozon написав:cohan
недоговорюєте, одначе
розшифруйте будь ласка

Натякає, що Байдену до вподоби борщ з пампушкою.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 16:25

  klug написав:
  greenozon написав:cohan
недоговорюєте, одначе
розшифруйте будь ласка

Натякає, що Байдену до вподоби борщ з пампушкою.


саме так: поки до вподоби, тут на мисци пылинки сдуваиь будут,
выпадет - будь банк хоть УкрСибом по показателям...

в общем, тут все просто - да или нет

сложнее с теми же Радой, МТБ например, но пока даже Соседки работают, можно не волноваться особо
cohan
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  #<1 ... 39404142
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