а какая разница?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 сер, 2022 11:28
Додано: Пон 15 сер, 2022 12:05
Додано: Пон 15 сер, 2022 12:54
Додано: Пон 15 сер, 2022 16:25
саме так: поки до вподоби, тут на мисци пылинки сдуваиь будут,
выпадет - будь банк хоть УкрСибом по показателям...
в общем, тут все просто - да или нет
сложнее с теми же Радой, МТБ например, но пока даже Соседки работают, можно не волноваться особо
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