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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243>

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Акордбанк 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:28

  Igor3777 написав:А сколько Акорд на данный момент должен рефинанса нбу, есть данные, мож кто в теме ?


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а какая разница?
cohan
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cohan
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 12:05

  greenozon написав:cohan
недоговорюєте, одначе
розшифруйте будь ласка

лендліз
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 12:54

  greenozon написав:cohan
недоговорюєте, одначе
розшифруйте будь ласка

Натякає, що Байдену до вподоби борщ з пампушкою.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 16:25

  klug написав:
  greenozon написав:cohan
недоговорюєте, одначе
розшифруйте будь ласка

Натякає, що Байдену до вподоби борщ з пампушкою.


саме так: поки до вподоби, тут на мисци пылинки сдуваиь будут,
выпадет - будь банк хоть УкрСибом по показателям...

в общем, тут все просто - да или нет

сложнее с теми же Радой, МТБ например, но пока даже Соседки работают, можно не волноваться особо
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 22:23

  cohan написав:
  klug написав:
  greenozon написав:cohan
недоговорюєте, одначе
розшифруйте будь ласка

Натякає, що Байдену до вподоби борщ з пампушкою.


саме так: поки до вподоби, тут на мисци пылинки сдуваиь будут,
выпадет - будь банк хоть УкрСибом по показателям...

в общем, тут все просто - да или нет

сложнее с теми же Радой, МТБ например, но пока даже Соседки работают, можно не волноваться особо

А "Соседки" это кто?
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 22:32

nord конкорд (нео) банк
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 22:44

  cohan написав:
  Igor3777 написав:А сколько Акорд на данный момент должен рефинанса нбу, есть данные, мож кто в теме ?


Зображення
а какая разница?


Коломойский тоже предвыборную агитацию крутил, а теперь без гражданства :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 22:54

  nord написав:
  cohan написав:
  greenozon написав:cohan
недоговорюєте, одначе
розшифруйте будь ласка

Натякає, що Байдену до вподоби борщ з пампушкою.


саме так: поки до вподоби, тут на мисци пылинки сдуваиь будут,
выпадет - будь банк хоть УкрСибом по показателям...

в общем, тут все просто - да или нет

сложнее с теми же Радой, МТБ например, но пока даже Соседки работают, можно не волноваться особо

А "Соседки" это кто?[/quote]

Авангард;
Альянс;
Банк 3/4;
Индустриалбанк;
Коммерческий индустриальный банк;
Кристалбанк;
Первый инвестиционный банк;
РВС банк;
Скай Банк;
Украинский банк реконструкции и развития
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 22:56

Re: Акордбанк

  cohan написав:сложнее с теми же Радой, МТБ например, но пока даже Соседки работают, можно не волноваться особо


АО "МетаБанк" хеджировал процентный риск с помощью свопа из НБУ, поэтому маржа по операциям с ОВГЗ за счет рефинансирования положительна и составляет 2,5% годовых, то есть негативного влияния на финансовое состояние Банка и его ликвидность нет
Igor3777
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