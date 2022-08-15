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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 сер, 2022 11:35
cohan
недоговорюєте, одначе
розшифруйте будь ласка
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Додано: Пон 15 сер, 2022 12:05
greenozon написав:cohan
недоговорюєте, одначе
розшифруйте будь ласка
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Додано: Пон 15 сер, 2022 12:54
greenozon написав:cohan
недоговорюєте, одначе
розшифруйте будь ласка
Натякає, що Байдену до вподоби борщ з пампушкою.
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klug
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Додано: Пон 15 сер, 2022 16:25
klug написав: greenozon написав:cohan
недоговорюєте, одначе
розшифруйте будь ласка
Натякає, що Байдену до вподоби борщ з пампушкою.
саме так: поки до вподоби, тут на мисци пылинки сдуваиь будут,
выпадет - будь банк хоть УкрСибом по показателям...
в общем, тут все просто - да или нет
сложнее с теми же Радой, МТБ например, но пока даже Соседки работают, можно не волноваться особо
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cohan
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Додано: Пон 15 сер, 2022 22:23
cohan написав: klug написав: greenozon написав:cohan
недоговорюєте, одначе
розшифруйте будь ласка
Натякає, що Байдену до вподоби борщ з пампушкою.
саме так: поки до вподоби, тут на мисци пылинки сдуваиь будут,
выпадет - будь банк хоть УкрСибом по показателям...
в общем, тут все просто - да или нет
сложнее с теми же Радой, МТБ например, но пока даже Соседки работают, можно не волноваться особо
А "Соседки" это кто?
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Додано: Пон 15 сер, 2022 22:32
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Додано: Пон 15 сер, 2022 22:54
nord написав: cohan написав: greenozon написав:cohan
недоговорюєте, одначе
розшифруйте будь ласка
Натякає, що Байдену до вподоби борщ з пампушкою.
саме так: поки до вподоби, тут на мисци пылинки сдуваиь будут,
выпадет - будь банк хоть УкрСибом по показателям...
в общем, тут все просто - да или нет
сложнее с теми же Радой, МТБ например, но пока даже Соседки работают, можно не волноваться особо
А "Соседки" это кто?[/quote]
Авангард;
Альянс;
Банк 3/4;
Индустриалбанк;
Коммерческий индустриальный банк;
Кристалбанк;
Первый инвестиционный банк;
РВС банк;
Скай Банк;
Украинский банк реконструкции и развития
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Додано: Пон 15 сер, 2022 22:56
cohan написав:
сложнее с теми же Радой, МТБ например, но пока даже Соседки работают, можно не волноваться особо
АО "МетаБанк" хеджировал процентный риск с помощью свопа из НБУ, поэтому маржа по операциям с ОВГЗ за счет рефинансирования положительна и составляет 2,5% годовых, то есть негативного влияния на финансовое состояние Банка и его ликвидность нет
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