|
|
Акордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 сер, 2022 23:15
Igor3777 написав:
Авангард;
Альянс;
Банк 3/4;
Индустриалбанк;
Коммерческий индустриальный банк;
Кристалбанк;
Первый инвестиционный банк;
РВС банк;
Скай Банк;
Украинский банк реконструкции и развития
Оцим усім Олена та Юлія закупилися? Інфа сотка?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7250
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 307 раз.
- Подякували: 1003 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор