Оцим усім Олена та Юлія закупилися? Інфа сотка?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 сер, 2022 23:15
Додано: Чет 18 сер, 2022 09:06
Акорд уже відчитався на ФБ , про клуб 50к.
кількість нових клієнтів зросла в 2! рази.
55% депозитів - це перші клієнти банку. Святкують.
PS Ні слова. ні букви нема. що кожен валютний депозит забезпений папіровим долярчиком чи ойриком, і буде виданий за першою вимогою клієнта.
Здається, черговий пилосмок.
PS1 Не ложив, не участвував, наперед знаю, не заберу , на вічне одданє до ВА.
Додано: Чет 18 сер, 2022 09:31
Не отдадут через 3 мес. в дол. отдадут в грн. по курсу 37. Во проблема, типа лимон баксов положили 50тыс.грн./37 = 1350дол, 50тыс. грн/40 = 1250дол. Это что такая большая разница??? Учитесь жить не собирая монеты на чёрный день и не экономя на себе.))
Банк - это, что бы дома не держать монеты, когда ежедневно идут поступления. А реальный доход - это когда от твоей работы ежедневно пикает карта, что пришла сумма от клиента и ты потом покупаешь ликвид, который приносит хороший доход. И так день за днём.))
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