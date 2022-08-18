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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

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Акордбанк 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 23:15

  Igor3777 написав:Авангард;
Альянс;
Банк 3/4;
Индустриалбанк;
Коммерческий индустриальный банк;
Кристалбанк;
Первый инвестиционный банк;
РВС банк;
Скай Банк;
Украинский банк реконструкции и развития

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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 09:06

Акорд уже відчитався на ФБ , про клуб 50к.
кількість нових клієнтів зросла в 2! рази.
55% депозитів - це перші клієнти банку. Святкують.
PS Ні слова. ні букви нема. що кожен валютний депозит забезпений папіровим долярчиком чи ойриком, і буде виданий за першою вимогою клієнта.
Здається, черговий пилосмок.
PS1 Не ложив, не участвував, наперед знаю, не заберу , на вічне одданє до ВА.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 09:31

  Goodman написав:Акорд уже відчитався на ФБ , про клуб 50к.
кількість нових клієнтів зросла в 2! рази.
55% депозитів - це перші клієнти банку. Святкують.
PS Ні слова. ні букви нема. що кожен валютний депозит забезпений папіровим долярчиком чи ойриком, і буде виданий за першою вимогою клієнта.
Здається, черговий пилосмок.
PS1 Не ложив, не участвував, наперед знаю, не заберу , на вічне одданє до ВА.


Не отдадут через 3 мес. в дол. отдадут в грн. по курсу 37. Во проблема, типа лимон баксов положили 50тыс.грн./37 = 1350дол, 50тыс. грн/40 = 1250дол. Это что такая большая разница??? Учитесь жить не собирая монеты на чёрный день и не экономя на себе.))
Банк - это, что бы дома не держать монеты, когда ежедневно идут поступления. А реальный доход - это когда от твоей работы ежедневно пикает карта, что пришла сумма от клиента и ты потом покупаешь ликвид, который приносит хороший доход. И так день за днём.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 11:21

  Goodman написав:Акорд уже відчитався на ФБ , про клуб 50к.
кількість нових клієнтів зросла в 2! рази.
55% депозитів - це перші клієнти банку. Святкують.
PS Ні слова. ні букви нема. що кожен валютний депозит забезпений папіровим долярчиком чи ойриком, і буде виданий за першою вимогою клієнта.
Здається, черговий пилосмок.
PS1 Не ложив, не участвував, наперед знаю, не заберу , на вічне одданє до ВА.


Если я выложу в ноябре фото чека, о снятии депобаксов со счёта, с Вас 0,5 джеменсона, идёт ?? :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
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  #<1 ... 40414243
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