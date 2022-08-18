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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 сер, 2022 23:15
Igor3777 написав:
Авангард;
Альянс;
Банк 3/4;
Индустриалбанк;
Коммерческий индустриальный банк;
Кристалбанк;
Первый инвестиционный банк;
РВС банк;
Скай Банк;
Украинский банк реконструкции и развития
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Додано: Чет 18 сер, 2022 09:06
Акорд уже відчитався на ФБ , про клуб 50к.
кількість нових клієнтів зросла в 2! рази.
55% депозитів - це перші клієнти банку. Святкують.
PS Ні слова. ні букви нема. що кожен валютний депозит забезпений папіровим долярчиком чи ойриком, і буде виданий за першою вимогою клієнта.
Здається, черговий пилосмок.
PS1 Не ложив, не участвував, наперед знаю, не заберу , на вічне одданє до ВА.
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Goodman
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Додано: Чет 18 сер, 2022 09:31
Goodman написав:
Акорд уже відчитався на ФБ , про клуб 50к.
кількість нових клієнтів зросла в 2! рази.
55% депозитів - це перші клієнти банку. Святкують.
PS Ні слова. ні букви нема. що кожен валютний депозит забезпений папіровим долярчиком чи ойриком, і буде виданий за першою вимогою клієнта.
Здається, черговий пилосмок.
PS1 Не ложив, не участвував, наперед знаю, не заберу , на вічне одданє до ВА.
Не отдадут через 3 мес. в дол. отдадут в грн. по курсу 37. Во проблема, типа лимон баксов положили 50тыс.грн./37 = 1350дол, 50тыс. грн/40 = 1250дол. Это что такая большая разница??? Учитесь жить не собирая монеты на чёрный день и не экономя на себе.))
Банк - это, что бы дома не держать монеты, когда ежедневно идут поступления. А реальный доход - это когда от твоей работы ежедневно пикает карта, что пришла сумма от клиента и ты потом покупаешь ликвид, который приносит хороший доход. И так день за днём.))
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Игорь Алексеевич
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1
Додано: Чет 18 сер, 2022 11:21
Goodman написав:
Акорд уже відчитався на ФБ , про клуб 50к.
кількість нових клієнтів зросла в 2! рази.
55% депозитів - це перші клієнти банку. Святкують.
PS Ні слова. ні букви нема. що кожен валютний депозит забезпений папіровим долярчиком чи ойриком, і буде виданий за першою вимогою клієнта.
Здається, черговий пилосмок.
PS1 Не ложив, не участвував, наперед знаю, не заберу , на вічне одданє до ВА.
Если я выложу в ноябре фото чека, о снятии депобаксов со счёта, с Вас 0,5 джеменсона, идёт ??
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Igor3777
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Додано: Чет 18 сер, 2022 12:02
Igor3777 написав: Goodman написав:
Акорд уже відчитався на ФБ , про клуб 50к.
кількість нових клієнтів зросла в 2! рази.
55% депозитів - це перші клієнти банку. Святкують.
PS Ні слова. ні букви нема. що кожен валютний депозит забезпений папіровим долярчиком чи ойриком, і буде виданий за першою вимогою клієнта.
Здається, черговий пилосмок.
PS1 Не ложив, не участвував, наперед знаю, не заберу , на вічне одданє до ВА.
Если я выложу в ноябре фото чека, о снятии депобаксов со счёта, с Вас 0,5 джеменсона, идёт ??
Чтобы все было честно Вы должны указать сколько с Вас, если не выложите чек.
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nord
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Додано: Чет 18 сер, 2022 12:25
nord написав: Igor3777 написав: Goodman написав:
Акорд уже відчитався на ФБ , про клуб 50к.
кількість нових клієнтів зросла в 2! рази.
55% депозитів - це перші клієнти банку. Святкують.
PS Ні слова. ні букви нема. що кожен валютний депозит забезпений папіровим долярчиком чи ойриком, і буде виданий за першою вимогою клієнта.
Здається, черговий пилосмок.
PS1 Не ложив, не участвував, наперед знаю, не заберу , на вічне одданє до ВА.
Если я выложу в ноябре фото чека, о снятии депобаксов со счёта, с Вас 0,5 джеменсона, идёт ??
Чтобы все было честно Вы должны указать сколько с Вас, если не выложите чек.
в ноябре все выложат
а вот в декабре...
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cohan
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Додано: Чет 18 сер, 2022 14:26
а что в декабре?)
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Додано: Чет 18 сер, 2022 14:56
Игорь Алексеевич написав:
Не отдадут через 3 мес. в дол. отдадут в грн. по курсу 37. Во проблема, типа лимон баксов положили 50тыс.грн./37 = 1350дол, 50тыс. грн/40 = 1250дол. Это что такая большая разница??? Учитесь жить не собирая монеты на чёрный день и не экономя на себе.))
Банк - это, что бы дома не держать монеты, когда ежедневно идут поступления. А реальный доход - это когда от твоей работы ежедневно пикает карта, что пришла сумма от клиента и ты потом покупаешь ликвид, который приносит хороший доход. И так день за днём.))
Красивая история.
А не оставлять в нашей стране на ЧД, в случае непредвиденных обстоятельств - это песня. Ну если только жить на кредитные не платя по счетам. Тогда - да. Так как эти обстоятельства постоянная составляющая текущего бытия.
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